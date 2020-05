Colaborativo: Geléia e O Concorrente em um só lugar

PUBLICIDADE 

Agora, é tudo junto e misturado. Em tempos de pandemia, a união faz a força e é com essa proposta que o Geléia e O Concorrente, as duas hamburguerias queridinhas da cidade, compartilham a unidade da 409 norte. Além do espaço colaborativo, tem novidade no cardápio e os comensais já podem saborear as delícias pedindo via Uber Eats ou pelo Take Out.

No Concorrente, o lançamento é o Glorioso (blend angus, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula, maionese caseira e pão brioche – R$ 27). A iguaria também pode ser turbinada com adicionais, como: bacon, cheddar, dobro de hambúrguer, cebola caramelizada, maionese caseira entre outros (a partir de R$3 cada).

Já no Geléia, a novidade é o Chicken Burger (coxa e sobrecoxa de frango, queijo prato, alho poró, rúcula ou alface, maionese defumada e pão branco artesanal – R$ 25). Além dos novos hambúrgueres, os cardápios contemplam a tradicional batata rústica, milkshakes, limonadas e refrigerantes naturais.

O empresário Alexandre Geléia explica que a ideia é unir em um só lugar os carros-chefe das duas hamburguerias. “É uma nova proposta. As pessoas não precisarão se deslocar para comer os artesanais que amam. E, por enquanto, funcionaremos via delivery e take out”, conclui.

Serviço

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Pedidos: Take Out e Uber Eats

Site: https://www.geleiaburger.com/menu

Horário de funcionamento: segunda a domingo das 17h às 23h

Siga: @oconcorrente @geleiahamburgueria

