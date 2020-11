Black Friday: restaurantes oferecem descontos exclusivos nesta sexta (27)

PUBLICIDADE

Restaurantes queridinhos pelos brasilienses entraram na onda da data norte-americana e prometem excelentes promoções exclusivas nesta sexta de Black Friday.

No Le Parisien Bistrot (CLN 103), os comensais ganharão uma taça de vinho, podendo optar pelo tinto, rosé ou branco, na compra do menu completo (R$119). A casa também dará 20% de desconto em todos os rótulos de vinhos antigos. A promoção é válida para o dia 27 de novembro.

Fora dos eixos, a opção é o Parrilla Beer. A casa preparou um happy hour de respeito. O restaurante reuniu todas as promoções em um só dia. Excepcionalmente nesta sexta (27), das 19h às 21h, haverá chope a R$4,99, caipirosca a R$9,99, gin a R$14,99 e, pra fechar, dose dupla de Kir Royal a R$22.

No tradicional Dudu Bar Asa Sul, a sexta-feira pode ser celebrada com uma promoção válida no almoço de no jantar. O desconto oferecido pelo chef Dudu Camargo é de 50% no prato O Diabo Veste Prada – um filé ao molho inferno com fettuccine ao molho Alfredo. A delícia, de R$ 79,97, sai por R$ 39,90.

Na Grano & Oliva Pizzeria, a Black Friday será para relembrar um sabor de sucesso da casa. Somente no dia 27, a pizza Regina Margherita, ou Rainha das pizzas, a Margherita (I – R$ 39 / M – R$ 61) estará novamente disponível. A delícia é feita com massa 48h de fermentação, Stracciatella (recheio da burrata), azeite aromatizado, flor de sal, além do molho pomodoro pellatti italiano e manjericão.

A pizza estará disponível para consumo na loja e também para pedidos via delivery.

Na Inforno Burger D’Italia, a data comemorativa ganha um dose dupla do Inforno Di Melo (R$35) – o hambúrguer é feito com lombinho assado e cozido lentamente por várias horas com especiarias, envolto em massa de fermentação natural de 48 horas, queijo prato e coleslaw (maionese cítrica americana). Na promoção, ao pedir o produto, o cliente leva outro igual por conta da casa.

A promoção estará disponível para consumo na loja e também para pedidos via delivery apenas no dia 27.

No Haná Restaurante Japonês, o desconto é no Rodízio Premium. Apenas na sexta-feira, o valor será de de R$ 98,50 por R$89,50, por pessoa.

A promoção é válida no almoço e jantar e apenas no dia 27, em comemoração a Black Friday.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Parrilla Beer

Endereço: Praça 1, Loja 6,7,8 – Cine Itapuan – Gama.

Happy Hour: das 19h às 21h.

Delivery: iFood

Siga: @parrillabeer

Grano & Oliva

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 3037-2147

Horário de Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Instagram: @granoeolivapizzeria

Inforno Burger D’Italia

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Instagram: @infornoburger

Haná Restaurante Japonês

Endereço: CLS 408 – Asa Sul

Horário de funcionamento:

Almoço

das 12h às 15h – de terça a sexta

das 12h às 16h – sábados, domingos e feriados;

Jantar

das 19h às 23h – de terça-feira a quinta-feira e domingo

das 19h às 00h – às sextas e sábados

Instagram: @hana_restaurante

Facebook/restaurantehanabsb

Dudu Bar Asa Sul

Endereço: SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Telefone: (61) 3226-9996

Horário de Funcionamento:

Seg à Qui: 12h às 15h / 18h às 00h

Sex e Sáb: 12h às 02h

Domingo: 12h às 17h