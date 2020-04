BierFass Lago cria prato para celebrar o aniversário de Brasília

PUBLICIDADE 

Brasília comemora 60 anos nesta terça-feira, dia 21 de abril, e, para celebrar, o BierFass Lago, no Pontão do Lago Sul, recriou um clássico: Medalhão à Diana. O tradicional prato de origem americana nos anos 60 estará disponível no almoço e no jantar de 20 a 26 de abril.

A sugestão (medalhões de filé envoltos em bacon grelhado, flambados com conhaque, molho ferrugem e creme de leite, acompanhado de arroz do próprio molho com cogumelos, ervilhas e legumes) custa R$ 58,00 (individual) e R$ 110,00 (duas pessoas) e pode ser adquirida através de aplicativo de entrega (iFood) ou take out (este com 20% de desconto).

BierFass Lago

Telefone: (61) 3364 4041