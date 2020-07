Aprenda a fazer o Puchero, tradicional receita espanhola servida no Enjoy Punta del este

PUBLICIDADE

O puchero é um prato típico de inverno e ganhou fama e notoriedade principalmente na América do Sul, no Uruguai e Argentina. A receita é de origem espanhola e foi popularizada nessas regiões pelos imigrantes. Na França, o puchero poderia ser o cassoulet, na Itália, o bollito, e no Brasil seria mais parecido com o nosso cozido.

Independente da nomenclatura, a receita faz sucesso nas baixas temperaturas. Em geral, o prato entra no cardápio do restaurante Las Brisas, no Enjoy Punta del Esete, no mês de agosto. Mas enquanto aguardamos a reabertura do famoso resort uruguaio, vale conferir a receita do prato e tentar prepará-lo em casa.

O Puchero tradicional inclui, ossobuco, músculo, rabada, frango, linguiça, bacon, verduras e legumes cozidos, e de fundo, um caldo bem forte e temperado com especiarias e sal a gosto.

Veja como preparar o Puchero uruguaio

Ingredientes

1 kilo de Rabo de Boi

1 kilo de Ossobucco

500 gr. peito de boi

3 talos de alho poró

3 talos de aipo

1 ramo de salsa

2 Cebolas

Sal a gosto

½ peito de Frango

4 cenouras

6 Batatas

4 unidades de Batata-doce

½ kilo de Abóbora cabotiá

½ kilo Abóbora moranga

500 gr. de feijão

4 unidades de Milho

300 grs de bacon

Pimenta do reino

3 unidades de chorizo

Modo de prepraro

Lave e corte o alho-poró, o aipo, a cebola, a cenoura, a batata, a abóbora cobotiá, a abóbora japonesa, a batata e a batata-doce.

Em uma panela grande com água fria, coloque o peito de boi e o ossobuco, junto com o olho-poró, o aipo, a cebola e a salsa. Adicione o frango. Cozinhe a chorizo de porco por 20 minutos e reserve.

Depois de cozida as carnes, adicione a batata, a batata doce, o milho, a linguiça de porco e o bacon. Adicione o feijão e cozinhe por mais 20 minutos.

Aproveite o puchero!