A Vila Cozinha & Bar realiza mais uma churrascada neste fim de semana

PUBLICIDADE

Após o grande sucesso com as primeiras churrascadas, A Vila Cozinha & Bar realizará mais uma edição do festival de carnes, neste fim de semana. Nos dias 26 e 27 o restaurante receberá os convidados na unidade de Taguatinga Sul, a partir das 11h.

Segundo os organizadores, a estrutura será montada na varanda do estabelecimento com pitsmoker, como nas outras edições, parrilla e também o famoso costelão gaúcho que é assado no chão, picanha, Buffalo e wings, chorizoe muito mais. Além disso, os responsáveis escolhidos pela preparação dos pratos são chefs brasilienses renomados, como por Bilt Lima, Candango Assador, Casal Fuzuê, David Bastos e Mamute Steak House que são especialistas em cortes especiais e acompanhamentos.

Música ao vivo

De volta aos shows, A Vila Bar terá shows ao vivo, a partir das 17h. Para quem é fã de um happy hour, poderá prestigiar o DJ Gustavo Carvalho (17:30 as 20h) e Vittor e Henrique (21:00 as 00h), no sábado. Já o domingo fica por conta do cantor Diego Sans (14h as 17h) e Larissa Nogueira (17h as 20h).

Vale ressaltar que A Vila Bar estará atendendo com toda segurança e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenção do coronavírus.

Reservas

Para quem quiser adquirir o churrasco para viagem, as reservas que já estão liberadas podem ser realizadas através do telefone: (61) 99980-5077.

Serviço

Evento : Churrascada da Vila Bar

Data: 26 e 27/09

Horário : das 11h as 15hs

Local: A Vila Cozinha e Bar

Endereço : Águas Claras – em frente ao Carrefour

Reservas: (61) 99980-5077