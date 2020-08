“A Mano” traz pratos queridos do restaurante para menu digital

PUBLICIDADE

Pouco mais de um mês após a reabertura da casa depois de cerca de quatro meses funcionando apenas com o delivery, o ‘A Mano continua um sucesso entre os brasilienses. A casa italiana apreciada pela comida saborosa e atendimento de excelência apostou em trazer novidades para o novo cardápio da casa, que se apresentou mais simples no retorno. “A gente sempre busca adaptar nossa produção ao que os clientes gostam, ao que eles pedem. São pratos que tinham uma boa saída e que as pessoas têm perguntado sobre, então trouxemos de volta”, conta o sócio André Sampaio.

Os amantes de peixes e frutos do mar poderão se deliciar com os Tentáculos de polvo em crosta de manjericão (R$ 96). Na casa, o fruto do mar é servido com purê de cenouras orgânicas. Outra opção é o Lombo de bacalhau em crosta de pão e ervas (R$ 109), que é acompanhado de musseline de batata baroa, cebola e tomates cereja.

Quem vai ao ‘A Mano precisa provar as massas frescas da casa. A receita que dá nome ao restaurante (‘A Mano é traduzido do italiano como “feito à mão”) também é vista no centro do salão, onde fica a massaria com uma parede de vidro em que é possível acompanhar a produção das pastas. O Ravioli de vitela (R$ 69) será a aposta certa para quem quiser experimentar o preparo artesanal. A massa é recheada de carne de vitela e queijo grana padano e servida com molho demi-glace e parmesão ralado.

Nada melhor para encerrar uma boa refeição do que sobremesa. De volta à casa, o Canoli de amêndoas (R$ 32) é a opção ideal para quem aprecia sobremesas equilibradas. O doce que retorna ao cardápio é recheado com queijo mascarpone e frutas vermelhas.

