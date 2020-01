22ª edição da Brasília Restaurant Week começa em fevereiro na capital

PUBLICIDADE 

Considerado um dos maiores festivais de Brasília, o Restaurant Week desembarca na Capital Federal com a 22ª edição do evento de 7 de fevereiro a 1º de março. Com mais de 50 restaurantes confirmados, o evento proporciona novidades para os mais diversos gostos com pratos inspirados nas diferentes culinárias do mundo e nas tradições brasileiras.

O candango poderá prestigiar menus de alta gastronomia, com ingredientes refinados e preparos ainda mais sofisticadas. Dentre as casas já confirmadas, algumas figuram pela primeira vez no festival com menus irresistíveis a preços acessíveis. Aglio, Bartô, Cão Véio, Dom Francisco, Feitiço Mineiro, Pecorino, Primus, Reduto Bar e SouthSide Brasília são algumas das estreias já confirmadas para a edição.

Na primeira Brasília Restaurant Week do ano, a expectativa é que cerca de 80 restaurantes participem do festival em três categorias. O menu Convencional sai a R$ 43,90 no almoço e R$ 54,90 no jantar, já o cardápio Plus custa R$ 55 no almoço e R$ 68 no jantar. A categoria Premium oferece preparos a R$ 68 almoço e R$ 89 jantar.

Os clientes podem ainda acrescentar R$ 1 por menu degustado, que serão arrecadados e doados para a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida, que assiste crianças portadoras do vírus HIV e constrói brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Serviço

22ª Brasília Restaurant Week

Data: 7 de fevereiro a 1º de março

Valores:

Menu Restaurant Week: R$ 43,90 almoço e R$ 54,90 jantar

Menu Restaurant Week Plus: R$ 55 almoço; e R$ 68 jantar

Menu Restaurant Week Premium: R$ 68 almoço e R$ 89 jantar.

Ação social: Acréscimo sugerido de R$ 1 no valor dos menus a ser doado para a ONG Amigos da Vida.

Mais informações: www.restaurantweek.com.br

Redes sociais: @restaurantweekbrasil

ONG beneficiada: Amigos da Vida

Hashtag oficial: #brasiliarestaurantweek