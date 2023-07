Wegovy chega às farmácias em 2024 e custará até R$ 2450

A previsão anterior indicava que o medicamento estaria disponível no segundo semestre de 2023

GEOVANA OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Wegovy, a primeira injeção semanal para tratamento de obesidade aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), só deve chegar às farmácias do país em 2024, de acordo com a fabricante Novo Nordisk.

Nas maiores doses, o medicamento custará até R$ 2450 em estados que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é de 20%, como o Rio de Janeiro. Em São Paulo a droga deve chegar a R$ 2383, uma vez que a alíquota do estado é de 18%.

A previsão anterior indicava que o medicamento estaria disponível no segundo semestre de 2023.

O medicamento para obesidade é à base da semaglutida, mesmo composto usado no Ozempic, remédio injetável para tratamento da diabetes tipo 2 que se tornou popular após depoimentos nas redes sociais indicarem perda de peso em pouco tempo.

A alta demanda pelo medicamento indicado para diabetes causou problemas no seu fornecimento. A farmacêutica anunciou em junho que todas as doses teriam “disponibilidade intermitente” até o final de 2023 devido à procura maior que a prevista.

Em questionamento anterior da Folha de S.Paulo sobre a relação entre o desabastecimento do remédio e seu uso para emagrecimento, a empresa respondeu que “não é possível rastrear a finalidade de uso do produto pelo paciente”. Mas ressaltou que não incentiva o uso para tratamento de algo que não consta na bula.

A farmacêutica dinamarquesa tem enfrentado dificuldades para acompanhar a grande demanda do medicamento nas farmácias americanas e europeias. Antes do lançamento do Wegovy na Alemanha, previsto para o final deste mês, a Novo Nordisk pediu aos médicos do país que limitassem as prescrições a pacientes com necessidades médicas.

“Dada a alta demanda esperada e uma oferta limitada, pedimos aos médicos que prescrevam com responsabilidade”, disse em comunicado nesta sexta-feira (14).

A semaglutida, princípio ativo dos medicamentos, é um análogo do hormônio GLP-1 e, desta forma, consegue reduzir a quantidade de açúcar no sangue e informa ao cérebro do usuário que ele já está satisfeito e sem fome.

No Ozempic a dose máxima do composto disponível é de 1 mg. Já no Wegovy, a maior dosagem será de 2,4 mg.

As medicações têm finalidades diferentes, mas ambas são indicadas para adultos acima de 18 anos.

Apesar do mesmo princípio ativo, apenas o Wegovy tem aprovação para ser usado contra a obesidade e sobrepeso no país.

Estudos clínicos apresentados à Anvisa para autorização do Wegovy mostraram uma redução média de 17,4% do peso corporal nos pacientes após cerca de 24 meses de uso contínuo. Participaram do trabalho cerca de 4.500 pessoas de diferentes nacionalidades.

O Ozempic, por sua vez, promoveu uma perda média de 15% nos pacientes com diabetes após 18 meses de uso.