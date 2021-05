Vinhedo Girassol promove visitação com degustação na plantação de uvas Syrah no cerrado

Clima e solo propícios para a plantação de uvas, somados ao sistema de Dupla poda, que conduz as uvas para o amadurecimento no período seco e de inverno, proporcionaram ao cerrado, o surgimento de vinhedos que garantem alta qualidade na produção de vinhos; localizado a 65 km de Brasília, o Vinhedo Girassol proporciona a experiência de contato direto com o cultivo em uma paisagem exuberante no cerrado

O cerrado entrou na rota do cultivo de uvas, e nos arredores de Brasília já é possível encontrar vinhedos com frutos de excelência, que produzem vinhos de altíssima qualidade. É o caso do Vinhedo Girassol, localizado a 65 km da capital, que possui 2,4 hectares de uvas Syrah para o preparo do vinho (vinífera) e 0,8 hectares para cultivo de uva de mesa, em um cenário natural convidativo. Para proporcionar uma experiência diferente aos brasilienses, o vinhedo oferece visitas com guia especializado em cultivo de videiras e no mercado dos vinhos, passeio no vinhedo e mirante da montanha, além de visita à cachoeira e piscinas naturais. O passeio inclui um delicioso almoço acompanhado com o vinho Terroir Girassol Syrah 2018. A safra está esgotada para vendas no mercado e foram reservadas, apenas para serem degustadas nas visitações ao vinhedo.

Com o solo coberto de pedras, camadas de areia e argila, dias ensolarados e noites frescas, um regime de chuvas bem definido e o sistema de Dupla poda, tornaram as condições ideais para o cultivo de uvas no cerrado goiano. Cocalzinho, desponta como uma das principais regiões de Goiás onde o pioneirismo no cultivo de uvas viníferas mostrou um caminho certeiro e hoje conta com dois produtores de peso: Pireneus vinhos e Vinhedo Girassol, combi seu vinho Terroir Girassol Syrah. Goiás está agregando muito ao cenário dos vinhos nacionais, onde os vinhos finos de colheita de inverno se constituem em uma nova categoria e vem encantando a todos. A região já conta com cerca de 50 vinhedos.

O Enoturismo é uma vertente do negócio e as visitas guiadas são um diferencial do Vinhedo Girassol, que oferece aos visitantes, além do passeio no vinhedo, uma experiência mais próxima à natureza com explicações valiosas sobre o cultivo e outras curiosidades. Para Sérgio Resende, o Wine Tour, possibilita aos amantes do vinho conhecerem os processos que tornaram possível plantar parreiras no cerrado e a história por trás do empreendimento. “Muito além de beber um bom vinho, o visitante tem a possibilidade de conhecer e entender o processo do cultivo da uvas de qualidade, além de vivenciar a natureza e desfrutar de um almoço em um ambiente agradável”, ressalta o proprietário.

O passeio é realizado sempre aos sábados, em pequenos grupos com um limite de visitantes, garantindo uma experiência mais atenciosa e exclusiva, ao ar livre, o que proporciona um programa agradável e sem aglomerações. Durante o percurso o visitante vai encontrar um cenário de muita natureza, espaços para relaxar, em meio a uma fazenda de 450 ha com matas nativas do cerrado, cachoeira, piscinas naturais, toboágua, trilhas, restaurante e lazer em um ambiente familiar. “É um excelente programa para curtir com a família, os amigos ou a dois, aproveitando um dia ao ar livre no campo”, reforça Sérgio.

A programação para o Wine Tour tem início às 10h da manhã, e o percurso está dividido em 5 estações:

Estação 01 – 10h – Chegada no Empreendimento Cachoeira do Girassol / Vinhedo Girassol

Estação 02 – 10h10 restaurante explicação do programa geral.

Estação 03 – 11h visita ao Vinhedo – É o momento para tirar fotos, curtir a natureza e tirar dúvidas desde o plantio até o estágio atual e cenários futuros para a região vitivinícola do cerrado.

Estação 04 – 12h25 / Mirante da Montanha – Caminhada de 300 mts até o mirante da montanha. Vista 360 graus para contemplar a paisagem.

Estação 05 – 13h30 / Almoço acompanhado do vinho Terroir Girassol Syrah, produzido na propriedade, que será servido com a supervisão do Sommelier do evento (período 2 horas). Após 14:30 – Programa livre, onde os visitantes poderão desfrutar do empreendimento e conhecer as piscinas naturais, cachoeiras ou simplesmente relaxar ao ar livre até o horário da volta para seu destino.

As próximas visitas já estão com datas abertas para os dias 22 e 29 de maio, e as reservas já podem ser realizadas. A programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio, entrar em contato para saber mais.





Sobre o Vinhedo Girassol

O Vinhedo Girassol está localizado a 65 km de Brasília, no Distrito de Girassol, município de Cocalzinho (GO) e foi fundado pelo empresário Melchior Resende, um dos pioneiros no plantio de videiras na região, hoje administrado pelos filhos Paulo, Sérgio, Henrique e Anamaria, sendo que Sérgio está a frente das áreas de Enoturismo, Enologia e pelas inovações no cultivo das videiras da propriedade e atua no mercado dos vinhos há mais de 15 anos e atesta uma grande mudança na percepção da qualidade dos vinhos brasileiros com a introdução de novas regiões produtoras de vinhos finos de inverno no país. Certamente, trata-se de uma mudança significativa agregando muita qualidade e a cada novo vinhedo, torna a região mais charmosa, atraente e próspera.

SERVIÇO

Wine Tour Vinhedo Girassol

Data: 22 e 29 de maio 2021

Valor da visita: R$185,00

Endereço: Distrito de Girassol, Km 21,5, s/n – Zona Rural, Cocalzinho de Goiás Girassol, Cocalzinho de Goiás – GO, 72979-000

WhatsApp: ( 61 ) 98361-7736 ⠀

Mídias: https://www.instagram.com/vinhedo.girassol/