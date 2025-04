Via Sacra de Pirenópolis emociona fiéis e turistas durante a Semana Santa 2025

A Via Sacra pública, realizada na manhã dessa Sexta-Feira Santa, reuniu uma multidão nas ruas históricas de Pirenópolis e emocionou fiéis e turistas com uma encenação comovente da Paixão de Cristo. A celebração, que agora faz parte do calendário oficial de eventos do município, reafirmou sua importância como uma das mais tradicionais e impactantes manifestações culturais e religiosas da cidade e do estado de Goiás.

“O que vimos nesta manhã foi a força viva da fé pirenopolina. A Via Sacra tocou a alma de todos que acompanharam. É uma expressão que une religiosidade, cultura e pertencimento, e que orgulha nossa cidade”, afirmou Renato Gomes, secretário municipal de Educação e Cultura.

Organizada pelas paróquias Nossa Senhora do Rosário e Santa Bárbara, a Via Sacra percorreu as ladeiras do conhecido Centro Histórico. O grupo responsável pelo espetáculo atua há 19 anos durante a Semana Santa criando uma atmosfera de profunda reflexão e espiritualidade.

Fernanda França, coordenadora e voluntária da Via Sacra desde o primeiro ano, se emociona ao se lembrar de um estimado amigo do grupo. “Eu me sinto honrada em participar e fiquei extremamente emocionada, no meio da nossa jornada de 19 anos. Infelizmente, há 12 anos perdemos um grande amigo, o Gilbson, e hoje quando a filha dele, Ana, de 13 anos, participou e cantou, para mim foi o momento mais lindo de todos, emocionou a todos”.

“A Via Sacra é o caminho que Nosso Senhor Jesus Cristo percorreu para dar a vida por cada pessoa humana. A Via Sacra é um caminho de amor, doação, entrega, morte, mas que nos aponta para ressurreição. Jesus leva uma pesada Cruz até o Monte Calvário para imolar-se, como um manso Cordeiro, que veio para tirar os pecados do mundo. Reviver a Via Sacra é atualizar em nossos corações como o amor de Deus por nós é incomensurável”, ressalta o pároco da igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, Augusto Gonçalves.

A programação segue até domingo (20). Ainda nesta sexta-feira, serão realizadas a Adoração da Santa Cruz e a Procissão do Enterro do Senhor, às 19h. No sábado (19), o Ofício das Almas, às 8h, e a Solene Vigília Pascal, às 20h, após a Procissão da Ressurreição, darão continuidade ao ciclo litúrgico.

O encerramento acontecerá no domingo (20), às 12h, com a tradicional Tocata da Banda Phoenix, que leva música sacra e popular às ruas, finalizando com emoção a programação da Semana Santa.

Programação da Semana Santa 2025 – Pirenópolis (GO)

18/04 (Sexta-feira Santa)

* 15h – Adoração da Santa Cruz

* 19h – Procissão do Enterro do Senhor

19/04 (Sábado de Aleluia)

* 08h – Ofício das Almas

* 20h – Solene Vigília Pascal, logo após Procissão da Ressurreição

20/04 (Domingo de Páscoa)

* 12h – Tocata da Banda Phoenix