Vai viajar para o Egito? Não deixe de ver essa lista com 10 opções de coisas para fazer por lá

Um país cheio de história e cultura, o Egito tem atrações que não dá para deixar fora do roteiro.

Uma viagem para aquela que está entre as mais ricas e surpreendentes civilizações do mundo é, certamente, uma experiência inigualável. E, embora as pirâmides e templos sejam cartões postais, o país guarda segredos e atrações para todos os perfis, como os cruzeiros rio Nilo, que fazem tanto sucesso. Por isso, não embarque para o Egito sem ver essa lista com 10 opções do que fazer por lá.

O Egito tem um legado histórico-cultural inigualável. E tão extensas quanto esse legado são as atrações a conhecer por lá. Além daquelas que remetem ao Egito Antigo, há opções de passeios, praias e até cruzeiros.

Então, se vai viajar para o Egito, não deixe de conferir a nossa lista com sugestões de 10 coisas a fazer por lá.

10 opções do que fazer no Egito

Abaixo, listamos dez opções do que fazer no Egito durante sua viagem. Uma sugestão é dividir o país em três regiões principais, sendo elas Cairo e Alexandria, Mar Vermelho e Luxor com Aswan. Confira.

1 – Passeio de camelo pelas Pirâmides de Gizé

Imagem: Pacotesparaegito.com

As Pirâmides de Gizé são, certamente, pontos que você não pode deixar de conhecer enquanto estiver no Egito. A única das Sete Maravilhas do Mundo (as primeiras) que ainda existe, o complexo impressiona pela arquitetura e tamanho.

Cada uma guarda o túmulo dos respectivos faraós – Quéops, Quéfren e Miquerinos – e o conjunto foi construído em 2.700 a.C. A segunda, aliás, é a maior delas, com 143 metros de altura.

E ali, bem pertinho, fica a Grande Esfinge, um verdadeiro símbolo do Egito, com cabeça humana e corpo de leão. Há quem afirme que o rosto representa o faraó Quéfren e que a estátua está lá para proteger as pirâmides.

Quer uma ideia de como visitar as pirâmides de um jeito muito especial? De camelo! E, mais ainda, assistindo ao pôr do sol. Isso é possível porque as pirâmides eram túmulos de luxo e, portanto, construídas a oeste do Rio Nilo, justamente onde o Sol se põe.

2 – Se perder no Mercado Khan el Khalili

Não tem como ir ao Egito sem passar por um mercado! Então, já anote aí o mercado Khan el Khalili na lista do que fazer por lá. O lugar, antes, era uma região comercial que, hoje, deu lugar ao comércio a céu aberto.

São várias ruas cheias de tendas com todos os tipos de mercadorias que você imaginar. Além disso, há bares e restaurantes típicos para experimentar.

3 – Aprender muito na Biblioteca de Alexandria

Próxima ao Cairo temos Alexandria, mais precisamente, a cerca de 200 quilômetros da capital egípcia. Um dos principais pontos de interesse por lá é a Biblioteca de Alexandria, cujo acervo reúne a maior coleção de livros da África, junto a exposições e museus.

O interessante é que o prédio hoje visitado, na verdade, é um projeto concluído em 2002, ao lado da construção original. Esta, por sua vez, foi destruída por incêndios.

Saindo da Biblioteca, visite outros espaços da cidade, por exemplo, as Catacumbas de Kom el Shoqafa e o Teatro Romano.

4 – Visitar os Templos de Luxor e Karnak

Partindo para Luxor, no sul do país, temos a maior parte das ruínas históricas do Egito. Mesmo porque a cidade foi a capital do país, ainda na Antiguidade, mas sob a alcunha de Tebas. Então, para dar início ao seu circuito histórico, que tal passar pelos templos?

A começar pelo Templo de Karnak, um dos maiores complexos do tipo no mundo. Só para ilustrar a magnitude dessa construção, foram quase 2 mil anos para ser concluído e, segundo consta, nem terminou.

O espaço homenageia o deus Amon-Rá, o deus Sol, e foi construído do lado leste do Rio Nilo. A ideia é ser dedicado, ao contrário das pirâmides, à vida e aos vivos. Em suas paredes, há várias inscrições e desenhos em diferentes estilos, uma vez que faraós de várias gerações o ocuparam.

Ainda falando em templos temos o Templo de Luxor. Mesmo que menos imponente que o de Karnak, o templo dá continuidade à avenida de esfinges que começa por lá. Também, conta com várias estátuas para guardar a entrada, além de um obelisco.

5 – Passeio de balão em Luxor

Imagem: Pacotesparaegito.com

Que tal ver tudo o que visitou em Luxor, mas de um ponto de vista diferente? O passeio de balão em Luxor é, definitivamente, uma das opções de coisas a fazer em sua viagem pelo Egito. A viagem começa bem cedinho, para que você assista o sol nascendo lá de cima.

O voo sai da margem ocidental do Nilo e flutua sobre a cidade, permitindo que a pessoa veja as ruínas, monumentos e montanhas. Vale a pena!

6 – Ver a imponência do Vale dos Reis

Ainda em Luxor, uma das opções de coisas para fazer no Egito é visitar o Vale dos Reis, onde faraós estão sepultados. O local, aliás, foi meticulosamente escolhido pelas condições climáticas favoráveis à conservação das múmias.

Entre as tumbas já encontradas, está a de Tutankamon, aberta à visitação. Nos pontos de sepultamento, estão inscrições em hieróglifos cobrindo toda a parede. Só não pode fotografar, hein?

7 – Relaxar no Balneário de Dahab

A costa do Egito tem balneários badalados e cheios de resorts, como Sharm el Sheik. A diferença é que Dahab é bem mais tranquila, banhada pelo Mar Vermelho. Uma vibração de paz que se estende pelos restaurantes que bem servem comida e, acredite, cerveja!

Mas, nem só de bebida e comida passa-se em Dahab! O lugar é famoso pelo excelente ponto de mergulho e snorkel, o Blue Hole. Ali pertinho, está o Monte Sinai, além dos cânions e acampamentos beduínos.

8 – Surpreender-se com o White Desert

O Egito tem vários desertos, sendo o Sahara o mais famoso. Porém, se quiser ver uma paisagem de tirar o fôlego, vá para o White Desert. A imensidão fica a 4h30 do Cairo e guarda formações rochosas brancas, dos mais variados formatos.

Elas são constituídas por giz e as formações são originadas pela ação do vento. Mas, lembre-se de contratar um guia para visitar o deserto com você, além de sair em um veículo 4×4. Também é preciso pedir autorização para dormir por lá.

9 – Conhecer a Vila Núbia

Em Aswan, conheça a Vila Núbia, que preserva as tradições do povo núbio, um dos mais antigos de toda a história. Além das casinhas coloridas, as ruas são bem charmosas e enfeitadas com desenhos geométricos.

Durante o passeio, não se esqueça das lembrancinhas, pois há várias lojas de artesanato por lá. E não se assuste se ver um crocodilo em alguma das casas! Antes, os animais eram usados para proteção, mas hoje, são domésticos.

10 – Cruzeiro pelo Rio Nilo

O Rio Nilo é, obviamente, a veia do Egito, meio de transporte de pessoas e mercadorias ao longo de milênios. Uma das formas de conhecê-lo é a bordo de um cruzeiro que sai tanto de Aswan para Luxor, quanto o trajeto inverso. O itinerário dura de quatro a cinco dias.

Informações úteis para a viagem ao Egito

Planeja viajar para o Egito? Então, além de checar as opções de coisas para fazer por lá, é preciso se planejar, inclusive quanto à documentação. Primeiro, é necessário solicitar o visto pela Embaixada no Brasil ou no aeroporto, quando chegar ao Cairo.

A moeda corrente lá é a libra egípcia. Você pode levar dinheiro em dólar ou euro e trocar em agências de câmbio quando chegar ao país. Sobre quanto ir ao Egito, dê preferência aos meses de abril a maio, e setembro a outubro.

Planejando com todos os detalhes e antecedência, você viaja para o Egito e conhece as melhores opções de coisas a fazer por lá. E ainda volta com uma experiência de viagem inesquecível!