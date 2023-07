Uma joia no coração de Lisboa

O icônico Tivoli Liberdade é um dos hotéis mais requisitados de Portugal

Grande referência na capital portuguesa desde 1933, o Tivoli Liberdade se tornou um dos hotéis mais requisitados por celebridades, chefes de Estado e membros da realeza europeia

Membro da prestigiada cadeia internacional Leading Hotels of the World, a história e reconhecimento da rede portuguesa Tivoli, uma joia da hotelaria, deve-se ao seu icônico Tivoli Avenida Liberdade, em Lisboa. Com mais de 88 anos de história, o endereço continua a brilhar e mantém a sua marca de ícone de bom atendimento e de sofisticação na capital de Portugal.

Nomes famosos como Fidel Castro, Charles Aznavour, Tony Blair, Václav Havel, Henry Fonda, Maria Callas, Nelly Furtado, Neil Armstrong, Plácido Domingo, Caetano Veloso, Glória Pires, Jorge Amado, Shimon Peres, Andrea Bocelli e Geraldine Chaplin, entre outros de destaque, por lá se hospedaram e desfrutaram da conhecida mundialmente hospitalidade portuguesa.

O hotel, localizado em uma das mais nobres áreas da cidade de Lisboa, dispõe de um total de 285 suítes e quartos de luxo dos quais quem conhece fica impressionado com o conforto e o bom gosto das instalações. Os aposentos estão equipados com todo o tipo de comodidade, como por exemplo grandes terraços para passar uma tarde admirando a vista panorâmica da região.

E o hóspede ainda pode escolher os espaçosos quartos “deluxe”, com vista para a cidade ou para o jardim, e a suíte presidencial. Um dos destaques fica para a suíte Beatriz Costa, dedicada à atriz, cantora e escritora portuguesa que viveu no hotel por mais de 40 anos e fez dele a sua casa, onde recebeu personalidades como o escritor brasileiro Jorge Amado.

O hotel está em uma localização perfeita para quem deseja descobrir os segredos gastronômicos mais bem guardados da cidade, fazer compras nas lojas de luxo da Avenida da Liberdade, ou até mesmo visitar o tradicional bairro do Chiado, ponto de encontro dos antenados da cidade, ou relaxar na piscina exterior do hotel, situada no meio de um jardim semi-tropical.

Ainda no Tivoli Liberdade, o hóspede pode usufruir do primeiro spa urbano da marca Anantara Spa em Portugal, além da gastronomia para todos os gostos e momentos com mariscos e a tradição portuguesa na Cervejaria Liberdade. No hotel encontra-se uma das escadas mais fotografadas de Lisboa. Ela dá acesso ao badalado rooftop Sky Bar by Seen.

O bar na cobertura apresenta-se como uma extensão natural do Restaurante Seen Lisboa. O Sky Bar by Seen agita as tardes e as noites quentes da cidade com um ambiente cosmopolita e animado. Com o Castelo de São Jorge à esquerda, o Rio Tejo e a Serra da Arrábida ao fundo e o skyline de Lisboa aos pés, o Sky Bar tem uma vista deslumbrante.

Ainda sobre a renomada cadeia de hotéis, o Tivoli Hotels & Resorts passou a integrar a Minor Hotels, que gere 15 hotéis em Portugal, no Brasil e no Qatar. Com mais de 80 anos de existência, a Tivoli Hotels & Resorts destaca-se pela oferta de experiências únicas que dão a conhecer o mais autêntico em cada destino, e por um serviço inovador.

O hotel também foi aceito no portfólio exclusivo de parceiros de viagens da Virtuoso, que conta com mais de 2.200 fornecedores preferenciais em 100 países. De acordo com João Prista, diretor-geral do Tivoli Avenida Liberdade, a integração na Virtuoso trará novas oportunidades junto dos mais de 20 mil consultores de viagens de luxo que integram a rede.

O Jornal de Brasília se hospedou no Tivoli Avenida Liberdade, em Lisboa, a convite da Tivoli Hotels & Resorts.