Um resort pé na areia e urbano

Um pé na areia e o outro na cidade. É esse o conceito do Jardim Atlântico Beach Resort, em Ilhéus, Bahia, definitivamente uma das melhores opções de resort à beira-mar da cidade que tanto inspirou os romances de Jorge Amado.

O Jornal de Brasília viajou a convite do empreendimento para passar um fim de semana conhecendo as belezas – e delícias – que o resort e a cidade têm a oferecer.

O encanto já começa pelo aeroporto de Ilhéus, que homenageia o principal escritor do município, Jorge Amado, e que se estende entre o Rio Cachoeira e o Oceano Atlântico. É quase possível sentir o frescor da água ainda de dentro da aeronave.

Essa que é uma das menores pistas de pouso do Brasil garante uma vista incrível logo na chegada – e saída, diga-se de passagem, especialmente durante o pôr do sol sobre o Atlântico Sul. E o resort está a apenas 10 minutos do Aeroporto Jorge Amado.

Vista aérea do resort. Foto: Divulgação

No lobby do Jardim Atlântico, o check-in é acompanhado de um suco de cacau, fruto tradicional do Sul da Bahia com produção histórica em Ilhéus – uma prévia dos sabores que virão à seguir dentro da experiência no resort.

O empreendimento possui a maior avaliação da categoria Resorts em Ilhéus no TripAdvisor e ganhou o prêmio “O Melhor dos Melhores 2025” (Best of the Best) do maior site de avaliações do mundo. E, com certeza, não à toa.

As acomodações remontam às estruturas de chalés à beira-praia, alinhando conforto, privacidade e sofisticação. São 129 quartos, que variam de opções standart até as mais luxuosas, que incluem também hidromassagem. Para quem prefere ou precisa de acomodações no estilo flat, com fogão e cozinha, o resort oferece opções bem equipadas com armários e uma variedade de utensílios.

Os valores variam de acordo com a temporada, mas é possível encontrar preços a partir de R$ 400 por noite para casais.

Lazer

Praia em frente ao Jardim Atlântico Beach Resort. Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Área da piscina do resort para quem quer se refrescar fora da areia. Foto: Divulgação

A área de lazer oferece diferentes tipos de atrações para todas as idades e gostos. A parte externa conta com uma ampla área com piscinas e hidromassagens disponíveis, que recebem atividades aquáticas diversas.

Para quem curte esporte, o espaço conta com quatro quadras de futvôlei, duas quadras de tênis rápido e duas de saibro, vôlei de praia, futmesa e um campo menor para futebol society.

O resort também possui uma academia 24h moderna e bem equipada com aparelhos que trabalham diferentes grupos musculares e que possibilitam variações de exercícios, além de espaços com sinuca e tênis de mesa.

Além disso, é possível agendar horários em um salão de beleza e para uma massagem relaxante – esses dois últimos com custos à parte.

Para as crianças, o resort preparou o cenário da Fazendinha, que foi planejado para mostrar aos pequenos o processo de fabricação dos chocolates, a partir do cacau, e ainda ensinar sobre a importância de cuidar da natureza. Até uma pequena horta é cultivada no espaço, o que garante a diversão e o contato direto com a terra.

O Jardim Atlântico Beach Resort está localizado a poucos metros do centro histórico da cidade. Em 5 minutos, o hóspede pode sair do ambiente praiano e ir para o Bataclan, por exemplo, um dos restaurantes mais tradicionais do centro de Ilhéus, conhecido por abrigar Maria Machadão, uma das personagens mais icônicas da obra “Gabriela Cravo e Canela”, de Jorge Amado.

Culinária

Acarajé servido no Jardim Atlântico Beach Resort. Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

A culinária é, definitivamente, um dos diferenciais do Jardim Atlântico Beach Resort, que possui dois restaurantes. A começar pelo café da manhã, em um espaço próximo à piscina, que possui opções variadas de salgados, doces e frutas – incluindo o cacau. À disposição dos hóspedes, há sempre uma tradicional baiana preparando deliciosas tapiocas.

E para quem espera um cardápio rico em opções regionais, o do almoço traz especiarias marítimas bem equilibradas para pedidos individuais e para duas pessoas, a preços justos diante da excelência do preparo e da apresentação oferecidos. E claro, não poderia faltar o tradicional – e inesquecível – acarajé baiano.

O restaurante beira-mar do resort Jardim Atlântico tem uma vista privilegiada. Foto: Divulgação

Tudo isso diante do cenário de tirar o fôlego no restaurante à beira-mar do resort, poucos metros depois da área das piscinas e com uma vista única do Atlântico. A beleza da paisagem é um convite a um mergulho no mar, de água morna.

Durante a estadia, o JBr participou da Noite Espanhola do primeiro restaurante do resort. Uma experiência regada a pratos típicos da culinária espanhola à vontade e que atrai não só os hóspedes, como também moradores da região. A próxima será a noite italiana, nesta sexta-feira (11).

Cultura local e parcerias

Fachada do Palácio do Paranaguá, no centro de Ilhéus. Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

O resort conta com parcerias de passeios guiados imperdíveis pela cidade histórica, remontando aos principais acontecimentos culturais, políticos e econômicos de Ilhéus, contando, claro, com a narrativa de Jorge Amado e seus aclamados romances da literatura brasileira, como Gabriela, Cravo e Canela – a própria cidade é uma espécie de personagem dentro da trama.

Há também uma visita guiada a uma das principais fazendas de cacau da região, a Fazenda Capela Velha, especializada em chocolates finos. É possível acompanhar e ver de perto como é feito todo o processo, desde o cuidado e a colheita do cacau até a fabricação dos mais variados derivados, como barras de chocolate, mel de cacau, licor, melaço, chá, nibs naturais e caramelizados e amêndoas.

Ainda é possível acompanhar a temporada de migração das baleias-jubarte, que cruzam o litoral brasileiro de julho a setembro. Os passeios à barco para ver os grandes mamíferos marinhos são agendados e sujeitos à lotação.

Excelência nos detalhes

Nea e Junior Machado são os sócios-proprietários do Jardim Atlântico Beach Resort. Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Não há como não destacar a excelência em cada detalhe dos mais de 34 mil m² do empreendimento. Os hóspedes do Jardim Atlântico Beach Resort são chamados pelo nome e recebem atenção dedicada a cada necessidade, seja para o desenvolvimento de um cardápio baseado em restrições alimentares seja em um simples pedido de orientação.

Tal dedicação vem principalmente do olhar dos proprietários Júnior e Nea Machado, que cuidam do espaço como a própria casa. O empreendimento completa 20 anos neste ano nas mãos do casal e, a cada ano, tem se tornado um dos grandes polos econômicos da cidade de Ilhéus.

A perspectiva do casal, segundo destacaram, é servir bem não apenas os hóspedes, mas também a cidade, fundada em 1.534. O desejo é que Ilhéus cresça e se desenvolva ainda mais, conservando a parte histórica e abrindo caminhos para uma economia criativa, moderna e sustentável.

*O jornalista viajou a convite do Jardim Atlântico Beach Resort e com o seguro viagem da Vital Card.