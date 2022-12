Turistas pagam até R$ 5.200 por experiência no deserto com wi-fi e ar-condicionado

A vila oferece hospedagem em tendas rústicas em uma região desértica, mas perto do golfo. Por isso há algumas praias por perto

Victoria Damasceno e Luciano Trindade

Al Khor – Qatar

Em Al Khor, o verão é longo, escaldante, abafado e árido. Chega a ter temperaturas de 43ºC. O inverno é mais agradável, embora seco e de ventos fortes.

É um cenário perfeito para quem quer experimentar o clima desértico do Qatar.

A cidade já foi um pequeno e isolado povoado, distante cerca de 50 km da capital Doha, que desempenhava um importante papel na indústria de pérolas do país antes de passar a ser explorada pelo turismo.

Foi lá que o Equador venceu a seleção da casa na abertura da Copa do Mundo, no estádio Al Bayt, por 2 a 0.

Também é lá um dos locais procurados pelos turistas que viajaram ao país do Mundial para se hospedarem em barracas que tentam reproduzir tendas beduínas, como a Fan Village Al Khor.

A vila oferece hospedagem em tendas rústicas em uma região desértica, mas perto do golfo. Por isso, apesar do clima de deserto, há algumas praias por perto, como Al Farka e Al Thakhira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São mais de 200 acomodações que começaram a ser construídas em abril, e levaram seis meses para serem finalizadas. O plano da gerência, porém, é que a vila seja permanente e, após o campeonato, aperfeiçoada. Os valores da obra não foram informados.

O espaço é reservado por meio do site administrado pelo Supremo Comitê de Entrega e Legado e, assim como todos os eventos e locais gerenciados por ele, não vende bebidas alcoólicas.

A acomodação, por exemplo, tem uma Fan Zone, mas o espaço não tem cerveja com álcool -assim como o restaurante do local, que oferece culinária internacional.

Os amigos Jasem Yousef, 45, e Mohammad Alqallaf, 37, estão curtindo a acomodação. Eles vieram do Kwait para assistir aos jogos da Copa e optaram pelas tendas para ter uma experiência diferente daquelas oferecidas pelos hotéis da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A distância não é uma questão. Agendam serviços de carro com duas ou três horas de antecedência quando precisam sair nos horários mais requisitados, como para ir aos estádios.

Gostam da comida e da limpeza e não tem críticas em relação aos serviços da vila.

“É muito bom. Se quiser um hotel, tem um monte em Doha. Aqui são tendas, é uma experiência diferente”, diz Yousef.

A acomodação também tem áreas dedicadas a crianças, com espaço recreativo para brincarem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os chineses Michael Zheng, 38, e Judy Lee, 37, moradores da Austrália, são pais da Jolena e do Henry. Eles vieram ao Qatar para passar quatro dias após programarem a viagem desde o início do ano. A família não havia feito um passeio do tipo desde o início da pandemia de coronavírus.

Lee considera único o estilo da acomodação, principalmente por viverem em um local tão diferente. Zheng lembra que a vila não é um hotel e, por isso, oferece uma experiência completamente diferente.

“A equipe é muito boa. É muito paciente”, diz. “E são muito cuidadosos com as crianças”, completa Lee.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um quarto que comporte uma família de quatro pessoas, com duas crianças, custa, no mínimo, cerca de R$ 3.700 por diária. Se quiser vista para o mar, o preço pode chegar a cerca de R$ 5.200 por diária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A suíte oferece uma cama king size e duas camas de solteiro, além de armário, um gaveteiro grande, minibar, televisão smart, cofre, ar-condicionado e wi-fi.

As comodidades, de certa forma, tiram grande parte da experiência de isolamento no deserto.

O ar-condicionado, por exemplo, está presente por toda a parte. Dentro das acomodações, chega a ser tão frio que dá para esquecer que ali é um deserto, principalmente se você ligar a TV e conectar seus serviços de streaming, algo que, certamente, não seria possível em uma experiência desértica verdadeiramente autêntica.

Nem era a intenção, afinal, o local é apresentado como uma “luxuosa” hospedagem no deserto.