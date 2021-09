Turismo Cívico por todo o DF em setembro

O mês de setembro será de turismo cívico em todo o Distrito Federal

Case nacional da Secretaria de Turismo, ancorada no sucesso da Troca da Bandeira, que este ano completa 50 anos como atração do primeiro domingo de cada mês, a programação do Mês da Pátria vai levar os Dragões da Independência para algumas regiões administrativas, além da ocupação do espaço da Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, onde funciona uma das unidades do Centro de Atendimento ao Turista (CAT). Haverá uma exposição itinerante por cidades do DF, levando a Guarda Presidencial para perto do público, numa ação inédita.

Na próxima semana, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, estará em Pirenópolis (GO), onde vai apresentar à Prefeitura daquele município, o projeto de Turismo Cívico e Pedagógico, que já tem um convênio nesse sentido firmado com a cidade de Vassouras (RJ) e que vai promover Brasília junto aos estudantes da rede pública de ensino por lá. O projeto Turismo Cívico Pedagógico visa ensinar história do Brasil em sessões fora de sala de aula, com os alunos visitando os pontos de turismo cívico e conhecendo a história do Brasil in loco.