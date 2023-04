Quais são os destinos de praia mais exóticos do Brasil?

O motivo principal pelo qual o Brasil é um destino turístico muito popular é que está repleto de incríveis praias. Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, e Porto Seguro, na Bahia, são alguns exemplos de lugares que a cada ano atraem milhares de visitantes de todas as partes do mundo.

Se bem a maioria dos turistas escolhe os destinos mais populares, como Porto Seguro viagem, alguns preferem lugares mais remotos e exóticos para viver a experiência única de passar suas férias em uma praia diferente.

Se estiver pensando em arrumar as malas para fugir da rotina e fazer uma viagem a uma praia exótica no Brasil, confira esse artigo onde iremos mencionar alguns dos lugares imperdíveis e pouco conhecidos do nosso incrível país.

As praias do Brasil

O Brasil é conhecido por suas belas praias, que se estendem por milhares de quilômetros ao longo da costa atlântica. A variedade de praias no Brasil é realmente impressionante, com opções que vão desde praias movimentadas e com muita vida noturna até praias tranquilas e isoladas.

Uma das praias mais famosas do Brasil é certamente Copacabana, localizada na cidade do Rio de Janeiro. A praia de Copacabana é frequentada todos os dias por um grande número de turistas que aproveitam o sol, as ondas do mar e a movimentada vibe da área.

A praia de Ipanema, também localizada no Rio de Janeiro, é também muito popular e possui uma vista deslumbrante para os morros e montanhas da região.

Porém, o Brasil também possui praias não tão conhecidas, mas não por isso menos impressionantes. Um exemplo perfeito é a Praia do Espelho, na Bahia. Cercada por falésias, o mar tem águas cristalinas e a areia é branca e fina.

Outra praia espetacular é a Praia do Rosa, em Santa Catarina, com dunas e uma vista do oceano de tirar o fôlego.

Em geral, as praias do Brasil oferecem uma grande variedade de experiências para os visitantes, desde a prática de atividades aquáticas como surf e mergulho com snorkel, até bares e restaurantes de praia para saborear as comidas e bebidas típicas da região.

Praias exóticas que não podem ficar fora do roteiro

Embora todas as praias do Brasil tenham muito a oferecer aos seus visitantes, existem algumas que se destacam particularmente por seu exotismo e sua beleza natural de tirar o fôlego. Vamos listar aqui alguns exemplos.

A primeira praia da lista é a de Jericoacoara, localizada no estado do Ceará. Jericoacoara é conhecida por sua bela paisagem formada por dunas e por ser um lugar perfeito para a prática de esportes náuticos como o kitesurf e o windsurf. Na praias de Jeri, como é chamada comumente pelos moradores e visitantes, apreciar o pôr-do-sol sobre a Duna da Pôr do Sol é uma das atividades obrigatórias para qualquer turista.

Para chegar na praia de Jericoacoara, é preciso se dirigir até a cidade de Jijoca de Jericoacoara, localizada aproximadamente 23 km ao leste da praia. De lá, um veículo todo-o-terreno (jardineira) leva os turistas em um passeio pelas dunas de areia por aproximadamente 40 minutos para chegar à praia.

É importante salientar que, devido às características do trajeto, é recomendável contratar o serviço de transporte organizado pelas agências da região, ao invés de tentar chegar em Jericoacoara por conta própria. Isso porque é preciso ter muito cuidado ao andar pelas estradas de areia, especialmente para aqueles sem experiência previa.

Uma vez na praia de Jericoacoara, só resta se relaxar e aproveitar do mar azul e cristalino, da areia branca e fina e da enorme variedade de atividades para fazer ao ar livre.

Por outro lado, a Praia da Pipa, no estado do Rio Grande do Norte, é também uma alternativa exótica e fora do comum. A praia de Pipa é famosa por sua impressionante formação rochosa, conhecida como Chapadão, que oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego. É também um lugar perfeito para a prática de surf e para apreciar golfinhos no mar, isso se tiver um pouco de sorte.

Para chegar à Praia de Pipa, é preciso primeiro viajar para a cidade de Natal, a capital do estado de Rio Grande do Norte. De Natal, as opções são pegar um ônibus ou um táxi com destino para Tibau do Sul, que fica a aproximadamente uns 80 quilômetros ao sul da cidade.

Já em Tibau do Sul, existem serviços de ônibus ou táxi para a Praia de Pipa, que fica a uns 8 quilômetros ao norte da cidade. Outra das opções é alugar um carro ou uma moto para chegar à praia, o que permite explorar o belo litoral da região no seu próprio ritmo, sem ter que se adaptar a horários externos.

A praia de Taipús de Fora, no estado da Bahia, é outra praia exótica que não pode deixar de ser visitada por quem procura uma experiência diferente.

Na praia de Taipús de Fora o principal atrativo são as formações de corais e as piscinas naturais com águas cristalinas. Além disso, a área possui vários restaurantes para saborear os pratos mais típicos da deliciosa culinária brasileira.

O primeiro passo para chegar em Taipús de Fora, é ir até a cidade de Salvador, que possui um aeroporto internacional e uma rodoviária. De lá, é possível pegar um ônibus ou alugar um serviço de traslado particular (transfer) para chegar à cidade de Barra Grande.

Uma vez em Barra Grande, as opções são pegar um táxi ou uma van para chegar à praia de Taipús de Fora, que fica a uns 7 quilômetros de distância. A estrada é de terra, mas está em bom estado e oferece vistas deslumbrantes do litoral e da floresta tropical. Também é possível chegar de barco, desde a praia próxima de Barra Grande ou desde outras praias da península de Maraú.

Finalmente, a praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande, é uma praia exótica localizada em uma ilha paradisíaca. Na praia de Lopes Mendes os visitantes podem aproveitar da natureza virgem e relaxar na areia branca, cercada por águas cristalinas e montanhas verdes.

Para chegar à praia de Lopes Mendez os visitantes podem pegar um barco do porto de Angra dos Reis ou Abraão. Uma vez lá, deve-se caminhar por uma trilha natural no meio de uma floresta tropical, por cerca de 20-30 minutos. A praia possui águas cristalinas e areias brancas, e é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, o que a torna muito popular entre os turistas que visitam a região.

Em conclusão, o Brasil tem algumas das praias mais exóticas e belas do mundo. Se estiver procurando um lugar para relaxar, aproveitar o sol e o mar e mergulhar em uma nova cultura, você definitivamente deve considerar visitar as praias exóticas do Brasil.