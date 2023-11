Milão: iguarias com requinte e inovação

Com gastronomia de excelência, Hotel Principe di Savoia é um verdadeiro oásis instalado na famosa Piazza Della Repubblica, com modernidade e elegância

Encravado no coração de Milão, uma das mais importantes e concorridas capitais europeias, o Hotel Principe di Savoia, uma das joias da rede de hotéis de luxo Dorchester Collection, na Itália, tem se destacado no local.

Conhecida pela moda, arte e gastronomia, a cidade tem sua marca registrada na hospitalidade e no conforto.

O hotel é um verdadeiro oásis arejado entre a paisagem urbana, instalado na famosa Piazza Della Repubblica, onde o horizonte em constante evolução traz um espírito moderno. O local oferece aposentos de elegância majestosa e artesanato italiano, cuidadosamente aprimorados por toques modernos, onde os restaurantes ganharam fama.

Jantares requintados são criados pelo chef Alessandro Buffolino, que mostra seu talento criativo com inovação no Restaurante Acanto. Quem tem a oportunidade de degustar as sofisticadas iguarias da casa tem também o privilégio de conhecer a impecável e clássica cozinha italiana criada especialmente para o Acanto comandado por Buffolino.

O restaurante, que combina uma leveza de toque com técnicas de cozinha inovadoras, oferece pratos de qualidade excepcional. O chef Alessandro apresenta um novo menu a la carte, estrelado por sua interpretação muito pessoal de pratos clássicos italianos de forma impressionante. Para compor os pratos utilizam-se ingredientes locais e sazonais aliados a técnicas inovadoras, unindo tradição e modernidade.

Design italiano

Projetado por Celeste dell’Anna, o espaço é uma alegre celebração do design italiano e do artesanato especializado. A varanda do restaurante tem uma vista para um tranquilo jardim italiano com uma deliciosa fonte do século XVIII.

É um deleite visual para complementar os prazeres culinários banhado por luz natural durante todo o dia, transformando-se magicamente à noite com a iluminação no jardim. Além do restaurante Acanto, o endereço também conta com o restaurante Il Salotto Lobby Lounge, projetado por Thierry Despont, que oferece uma recepção calorosa, e o Bar Príncipe, onde nas noites os hóspedes podem saborear deliciosos coquetéis artesanais, absorvendo a atmosfera.

Localização

A localização central do Hotel Principe di Savoia, um dos mais tradicionais da Itália, significa perfeição para os visitantes que desejam descobrir as inúmeras delícias encontradas em Milão. O hotel fica a poucos passos da estação de metrô Repubblica e a 5 minutos da estação principal de Milão, Stazione Centrale. Milão é servida por três aeroportos, todos a uma curta viagem do hotel: Linate (para voos europeus e domésticos) fica a 20 minutos, enquanto o Aeroporto Internacional de Malpensa e o Aeroporto Orio al Serio (nas proximidades de Bergamo) estão a 45 minutos.

O Jornal de Brasília hospedou-se no Hotel Principe di Savoia a convite da Dorchester Collection