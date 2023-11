Índia Experience 2024 com Atmo Danai – 22 de janeiro a 18 de fevereiro

Uma viagem inesquecível e transformadora, um verdadeiro mergulho na cultura e espiritualidade da Índia com parada em Istambul (Turquia)

Índia Experience é uma jornada de aprendizagem que nasceu inspirada na vivência pessoal de sua idealizadora. Em 1998 Danai fez sua primeira viagem ao Oriente a fim de beber na fonte do conhecimento milenar sobre a ciência da vida e da meditação, marcando profundamente sua vida.

Esta viagem é para quem deseja vivenciar lindas experiências de transformação pessoal, conhecimento e amadurecimento espiritual. Conhecer este país, seus locais sagrados, sua cultura, pessoas e espiritualidade poderá despertar profundas reflexões, aprendizados e experiências únicas, capazes de nos inspirar e transformar nossas relações.

Esta é uma viagem diferente, capaz de proporcionar uma experiência única.

Nesta experiência de 26 dias visitaremos Rishkesh, a capital mundial do Yoga, que fica aos pés dos Himalayas e na beira do rio Ganges, Jaipur a “cidade rosa” com seus palácios, cultura e histórias incríveis, Pushkar uma das cidades mais antigas da Índia, que recebe muitos peregrinos para se banhar em seu lago sagrado, Agra onde visitaremos o Fort e o famoso Taj Mahal e New Delhi, capital deste país mágico onde visitaremos também templos como Akshardham, Flor de Lótus e Jama Masjid, além do rico comércio local e em nosso retorno ao Brasil para completar nossa experiência pelo Oriente conheceremos Istambul, capital da Turquia.

“Em uma peregrinação, cada passo que damos a frente, representam dez passos em direção ao nosso autoconhecimento”. Sri Sathya Sai Baba

Roteiro da viagem – programação detalhada

Dia 0 – SAÍDA DO BRASIL – 22/01/2024 (segunda) BRASIL/ÍNDIA

DIA 1 – 24 de janeiro (quarta)

DELHI

· Translado ao hotel

· Tempo para descanso da viagem

Sugestão de passeio: Khan Market – mercado local com opções de lojas com produtos indianos e restaurantes.Lodhi Garden – passeio nos jardins, com estruturas do século XV, caminhadas em meio a natureza silenciosa bem no centro de Delhi.

DIA 2 – 25 de janeiro (quinta)

DELHI – AGRA

· Café da manhã no hotel

· Saída para Agra (4 horas/carro)

· À tarde visita ao Taj Mahal

DIA 3 – 26 de janeiro (sexta)

AGRA

· Café da manhã no hotel

· Pela manhã, visita ao Forte de Agra e Itimad-Ud-Daulah (Baby Taj)

e · Pôr do sol Mehtab Bagh para apreciar o sol poente sobre o Taj Mahal do outro lado do rio Jamuna

DIA 4 – 27 de janeiro (sábado)

AGRA – JAIPUR

· Café da manhã no hotel

· Saída para Jaipur (6 horas/carro)

· Visita no caminho Abhaneri Stepwell (Chand Baori)

(Chand Baori) · Resto do dia livre

DIA 5 – 28 de janeiro (domingo)

JAIPUR

· Café da manhã no hotel

· Pela manhã, visita ao Forte Amer (passeio de jipe), com parada para fotos no Hawa Mahal.

· À tarde, visita ao City Palace

· À noite visita aos bazares locais

DIA 6 – 29 de janeiro (segunda)

JAIPUR

· Café da manhã no hotel

· Pela manhã, visita a Galta Ji (templo dos macacos)

(templo dos macacos) · Tarde livre

· À noite, cerimônia Aarti no Templo Birla e Templo Govind Dev Ji

DIA 7 – 30 de janeiro (terça)

JAIPUR – PUSHKAR

· Café da manhã no hotel

· Saída para Pushkar (4 horas/carro)

· Final da tarde, visita ao Templo Brahma e passeio a pé pelos templos ao redor do Lago Pushkar.

DIA 8 – 31 de janeiro (quarta)

PUSHKAR – JAIPUR – DEHRADUN – RISHKESH

· Café da manhã no hotel

· Caminhada matinal até o Templo Savitri ou Lago Pushkar (OPCIONAL)

ou Lago Pushkar (OPCIONAL) · Manhã livre

· À tarde, retorno ao aeroporto de Jaipur (4 horas/carro)

· Voo Jaipur-Dehradum

· Traslado ao Ashram (Rishkesh)

DIA 9 ao 19 – 01 à 11 de fevereiro

RISHKESH

· Dias livres para explorar

– Aulas de yoga e meditação diariamente, cerimônias e pujas.

· Descanso, passeios individuais ou em grupo

· Workshop com o médico ayurveda Dr. Maurya: “Os fundamentos do Ayurveda, dieta e estilo de vida para uma vida saudável”.

DIA 20 – 12 de fevereiro (segunda)

RISHKESH – DELHI

· Pela manhã, traslado para Delhi (6 horas/carro)

· Chek-in hotel

· Dia livre para descanso

DIA 21 – 13 de fevereiro (terça)

DELHI

· Café da manhã no hotel

· Passeio turístico pela Velha Delhi

· Visita ao templo Jama Masjid, passeio de riquixá no Chandni Chowk & Kinari Bazaar, túmulo de Humanyum.

· À tarde, visita ao Templo de Akshardham

DIA 22 – 14 de fevereiro (quarta)

DELHI

· Café da manhã no hotel

· Visita Qutab Minar e Templo Sikh (Gurudwara Bangla Sahib)

(Gurudwara Bangla Sahib) · Tempo livre para explorar o bazar local Khan Market

DIA 23 – 15 de fevereiro (quinta)

DELHI – ISTAMBUL

· Café da manhã no hotel

· Traslado aeroporto Delhi

· Traslado hotel Istambul – Chek-in

· Dia livre

DIA 24 – 16 de fevereiro (sexta)

ISTAMBUL

· Café da manhã no hotel

· À tarde, cruzeiro no Bósforo para apreciar os Palácios Dolmabahçe e Beylerbeyi, a Fortaleza Rumeli e a torre de Leander – um dos símbolos de Istambul, Chifre de Ouro e Bazar Egípcio de Especiarias

DIA 25 -17 de fevereiro (sábado)

ISTAMBUL

· Café da manhã no hotel

· Dia livre para explorar a cidade

DIA 26 – 18 de fevereiro (domingo)

ISTAMBUL – BRASIL

· Café da manhã no hotel

· Check-out e traslado ao aeroporto internacional de Istambul.

· Retorno para casa

O pacote inclui:

· Hospedagem nos hotéis mencionados;

· Café da manhã em todos os hotéis (com exceção do Ashram);

· Todas as passagens internas terrestre e aéreas;

· Tradutor inglês/português durante o Workshop de Ayurveda;

· Transporte ida e volta para todos os hotéis;

· Todos os passeios e entrada nos monumentos citados como inclusos no roteiro.

Não inclui no pacote:

· Passagem aérea internacional;

· Visto para Índia;

· Seguro viagem;

· Despesas médicas de qualquer espécie;

· Visitas não citadas como inclusas;

· Gorjetas (guias, carregadores de malas, restaurantes ou motoristas);

· Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, refeições entre outros;

· Upgrade de hotel e/ou apartamento;

· Early check-in ou late check-out nos hotéis;

Previsão de custos

PACOTE (HOTÉIS, PASSEIOS E PASSAGENS INTERNAS)

VALOR POR PESSOA: 2990 USD

Forma de pagamento – Entrada: 990 USD (no ato da inscrição)

Restante do valor:

1ª opção:– Até 10 de novembro – 1000 USD

Até 10 de dezembro – 1000 USD



2ª opção:– No cartão de crédito – 2000 USD (em até 18x)

*possui taxas e juros do cartão e emissão de NF, solicitar simulação.

PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL

Passagens IDA e VOLTA (internacional)

*As passagens aéreas internacionais serão compradas e negociadas diretamente com a empresa de turismo LilaTur.

*Forma de pagamento boleto e cartão de crédito.

*À vista tem 2% de desconto via transferência ou pix.

*Valores sujeitos a alteração (saídas de SP)

Contato: Lilian – (11) 98245-1422