Hotel Le Bristol Paris comemora um século

Por um século, o Le Bristol Paris tem sido o coração pulsante de uma cidade sinônimo de audácia e elegância. Fundado em 1925, em meio à vibração dos loucos anos 1920 e do movimento Art Déco, o Le Bristol Paris se tornou o epítome da sofisticação parisiense. Como um dos últimos grandes hotéis familiares do mundo, ele carrega um rico legado.

Inicialmente fundado pela família Jammet, o hotel foi posteriormente confiado à família alemã Oetker, que amorosamente manteve suas celebradas tradições e preservou seu encanto atemporal.

Mesmo cem anos depois, quando os Jogos Olímpicos de 2024 exibiram a essência indomável da Cidade Luz para o mundo, o mais parisiense dos palácios incorpora a celebração diariamente.

Foto: Divulgação

Ao marcar seu centenário, o Le Bristol Paris deseja estender as festividades pelos próximos cem anos. Por “festividades”, entende-se hospitalidade sob medida, gestos atenciosos, escuta atenta, um toque de humor, conforto máximo, culinária requintada, um ambiente aconchegante e uma cultura do inesperado.

Pois, de acordo com o hotel, prestar a máxima atenção aos menores detalhes com a intenção de surpreender é a marca registrada de uma celebração bem-sucedida.

Foto: Divulgação

Esta arte do movimento perpétuo é dominada pelos 650 membros da equipe deste local icônico na Rue du Faubourg Saint-Honoré – uma arte comumente conhecida como “a arte francesa de viver”. Este classicismo do Le Bristol permanece corajosamente fiel a si mesmo em uma era de transformação completa. Assim, o endereço celebra seu centenário com a elegância discreta que o define.

Ao longo de 2025, surpresas pontuarão o ano, permitindo que os hóspedes do palácio vivenciem momentos de admiração durante sua estadia em um refúgio histórico. A poucos passos do Palácio do Eliseu, o hotel tem uma lista de hóspedes ilustres que inclui ícones de Hollywood e da moda, como Coco Chanel, Charlie Chaplin, Grace Kelly e Mick Jagger.

Foto: Divulgação

Vestido para a ocasião

Antes de qualquer celebração digna, tanto os hóspedes quanto os anfitriões preparam seus trajes. O Le Bristol Paris revela uma nova identidade visual para marcar seu centenário até mesmo nos menores objetos do cotidiano.

Itens comuns, como caixas de fósforos, canetas e papel timbrado se tornam tesouros colecionáveis. Um toque sutil de fragrância aprimora a experiência.

Pela primeira vez em sua história, o mestre fabricante de velas Cire Trudon criou uma fragrância personalizada para um hotel. Em parceria com o hotel, foi criado um aroma único que incorpora a essência do palácio. Notas de trigo moído se misturam com grama recém-cortada e linhos impecáveis, evocando os elementos característicos do palácio: o moinho de farinha, o jardim e, claro, seus quartos e suítes.

Composta de almíscar branco, vetiver e cedro, esta fragrância – disponível como vela e spray de ambiente – permeará o hotel durante os 365 dias de 2025.

Para enriquecer a atmosfera festiva, a música desempenha um papel vital. Um disco de vinil, com as cores do Le Bristol, captura um ambiente de jazz que traça as últimas dez décadas de música.

A saudosa cantora Joséphine Baker não foi a única que abraçou a celebração dentro dessas paredes históricas. O Conde de Castellane, o primeiro proprietário do hotel quando o Le Bristol era uma residência privada, era famoso por sediar as mais esplêndidas festas parisienses no final do século XIX.

Essa história será mais explorada no livro Ode to an Art of Living, publicado pela Flammarion para o mês de setembro. A obra reconta o DNA do Le Bristol Paris: as histórias íntimas que fizeram deste palácio a Grande Dama que é hoje.

Cozinha vibrante

Essas anedotas certamente despertarão conversas durante o jantar no Epicure, o restaurante de alta gastronomia que celebra o centenário do hotel sob a liderança do chef Arnaud Faye. Sua culinária exclusiva, onde elementos vegetais e notas cítricas criam uma visão fresca e espirituosa de uma celebração centenária, está no centro do menu. Essa identidade brilhará em novembro durante uma semana gastronômica no Japão, onde o chef Faye levará sua arte para o L’Osier, em Tóquio.

De volta a Paris, ele também sediará um grande jantar de gala e uma tradicional festa no jardim – que, fiel ao Le Bristol Paris, será tudo, menos comum. Esses eventos, ainda em segredo, são dedicados aos clientes leais como um sincero agradecimento àqueles que fizeram do Le Bristol Paris parte de suas vidas por gerações.

“Para celebrar nosso 100º aniversário, a culinária do Le Bristol Paris reúne tradição e modernidade em uma bela harmonia de sabores. Nós nos baseamos nos grandes clássicos que moldaram nossa história, com um toque contemporâneo e sempre um compromisso com a excelência. Cada prato é uma surpresa, uma homenagem à nossa arte culinária, onde cada mordida reflete um século de paixão, expertise e ousadia”, destacou Arnaud Faye, chef executivo do hotel.

Ostentando quatro estrelas Michelin, o Le Bristol Paris é um farol da excelência culinária francesa. Do Epicure com três estrelas Michelin à brasserie 114 Faubourg com uma estrela, e estendendo-se ao Café Antonia, banquetes, room service e os Ateliers du Bristol, cada criação culinária é uma prova do artesanal e de uma paixão inabalável pela gastronomia.

Cultura no seu auge

Ainda no clima dos 100 anos do hotel, duas de suas suítes mais icônicas foram reformadas sob a direção de Elvira e Narcisa Oetker. A Signature Honeymoon Suite, aninhada sob os telhados com vista para a Torre Eiffel, apresenta um design contemporâneo imaculado. Um afresco de Dimitri Rybaltchenko, inspirado no mito de Eros e Psique, eleva este refúgio romântico a novos patamares.

Enquanto isso, a renovação da Imperial Suite homenageia o pintor americano George Condo, um hóspede frequente que transformou a suíte em seu ateliê. Pela primeira vez, Condo colaborou na decoração de uma suíte de hotel, exibindo obras de arte cuidadosamente selecionadas e feitas sob medida.

O espaço foi reinventado como um apartamento de colecionador, onde cores marcantes e retratos íntimos criam uma atmosfera de arte refinada. A suíte harmoniza tons de verde com o jardim privado do hotel, misturando artesanato tradicional com design contemporâneo para incorporar o auge das artes decorativas da arquitetura.

Detalhes que fazem da comemoração do centenário de um dos locais mais exclusivos da França, integrante do grupo Oetker Collection, mais que especial.

Fotos: Oetker Collection / Le Bristol