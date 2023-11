GOL anuncia novas rotas de Vitória para Brasília e Porto Seguro

Companhia passa a conectar por meio de voos diretos a capital capixaba com a capital federal e com o sul da Bahia

A GOL Linhas Aéreas anuncia a ampliação das suas operações na capital do Espírito Santo, Vitória (VIX), que ganha ainda mais relevância na malha aérea da Companhia. A cidade capixaba – grande emissora e receptora de turistas e Clientes que viajam a negócios – passa a contar com duas novas rotas da GOL para destinos consagrados: Brasília (BSB), no Distrito Federal, e Porto Seguro (BPS), na Bahia.

A nova rota da GOL de Vitória para Brasília entrou em operação no dia 29 de outubro, enquanto a operação a Porto Seguro se iniciou em 4 de novembro, ambas com voos diretos. A operação para o Distrito Federal atende não só à demanda local de viajantes a negócios ou lazer, mas também permite que os Clientes capixabas tenham acesso mais fácil a diversos destinos nacionais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como Cuiabá, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Belém, Marabá, Palmas, Recife, Fortaleza, entre outros. Ainda é possível ao Cliente voar entre Vitória e a Flórida com uma única parada em Brasília através dos voos da GOL que partem do DF para Miami e Orlando, sem escalas.

Já Porto Seguro, para além de suas belezas naturais, permite acesso fácil a diferentes localidades do litoral sul baiano: Arraial d’Ajuda, Praia do Espelho, Santa Cruz de Cabrália, Trancoso, Caraíva, entre outras. Nessa rota, a GOL disponibiliza 1 voo semanal direto de ida e volta aos sábados, de forma a suprir a demanda crescente dos Clientes de lazer.

Hoje a GOL oferece operações a partir de Vitória para 4 aeroportos nacionais: São Paulo/Congonhas, São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro e Salvador. Com a adição de Brasília e Porto Seguro, serão 6 aeroportos atendidos no total a partir do Espírito Santo. Todas as rotas são operadas pela GOL com modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros.

Atenta à maior demanda devido à alta temporada de verão, a Companhia ainda anuncia o aumento de 18% da oferta de voos no estado em janeiro de 2024, em comparação a outubro de 2023. Para o período de férias, serão adicionadas novas frequências de voos para Salvador e São Paulo, ampliando o acesso de turistas para o Espírito Santo, bem como promovendo mais assentos aos residentes no estado em suas viagens de lazer no verão.

“Com o aumento da oferta em Vitória, a GOL colabora com maior volume de turistas visitando as belezas naturais capixabas, conhecendo suas famosas praias e regiões de serras e montanhas, bem como facilita o deslocamento de Clientes que precisam viajar com segurança e rapidez a negócios para todas as regiões do País, fortalecendo a robusta economia do estado”, afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Os bilhetes de Vitória para Brasília (BSB) e Porto Seguro (BPS) estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

