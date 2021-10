Enoturismo: Serra Gaúcha terá resort temático com maior piscina com borda infinita do mundo

Com o enoturismo em alta, o novo empreendimento da Wyndham Hotels & Resorts na Serra Gaúcha terá 60 mil m² e parque temático do vinho

Bento Gonçalves é um dos destinos mais visitados da Serra Gaúcha. A cidade é famosa pela produção de vinhos e espumantes e um destino perfeito para quem busca sossego, natureza, história, boa gastronomia e dias românticos e muitos atrativos. Um dos destinos preferidos dos amantes do enoturismo, é possível visitar a cidade em qualquer época do ano, mas há dois períodos em que a viagem fica ainda mais especial: durante a vindima, entre janeiro e março, quando ocorre a colheitas das uvas, e também durante o inverno, quando a Serra Gaúcha fica ainda mais charmosa e as baixas temperaturas convidam ainda mais para a prova de vinhos e aquela boa e farta mesa, característica da região.

De olho no crescimento do mercado nacional e internacional do enoturismo, a Wyndham Hotels & Resorts acaba de anunciar a incorporação do Wyndham Bento Gonçalves Resort & Spa Bewine, complexo hoteleiro e temático de 60 mil m² no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O hotel, que terá 421 apartamentos em formato de multipropriedades, divididos em três categorias: Luxo, Super Luxo e Master. O projeto promete ser um marco para os negócios da Bewine que busca ser referência global em experiências imersivas de entretenimento e hospedagem conectadas ao universo do vinho.

Todos os apartamentos terão espaçosos terraços privativos, sendo que haverá opções com piscina e sala com lareira. O hotel contará ainda maior piscina com borda infinita e cascata do mundo, elevador inclinado com atrações holográficas, spa, academia, centro de eventos, heliponto, lobby bar e Grape Tale para as crianças.

“Queremos atingir fortemente o público internacional. Estar com uma rede como a Wyndham é um ponto importante para isso”. Rafael Antonio Zardo, CEO da empresa.

“É uma grande satisfação poder fazer esse anúncio, por dois motivos: primeiramente porque evidenciamos ainda mais a força da Wyndham no setor de multipropriedades, e também evidencia uma retomada de fôlego dos investimentos no setor hoteleiro”, destaca Maria Carolina Pinheiro, vice-presidente de Novos Negócios Latam da Wyndham.

Wyndham Bento Gonçalves Resort & Spa Bewine. Foto: Divulgação/Wyndham Hotels & Resorts

Parque temático

Com dois quilômetros de extensão, o parque temático pretende proporcionar sensações olfativas, de paladar e tato. Pelo complexo será possível desfrutar de experiências como as diferentes umidades do ar, que mudam de acordo com cara microrregião vinífera, até contato com tecnologias 7D. Isso quer dizer que mesmo em Bento Gonçalves será possível conhecer a região e diversos outros pontos turísticos do mundo que tem o vinho como protagonista.

Entre as atrações projetadas, estão a maior adega vertical do mundo, museu com tecnologias imersivas e muito mais.

Confira as atrações:

Maior Adega Vertical do Mundo;

Museu com Tecnologias Imersivas;

Terroirs do Mundo;

Universidade do vinho;

Jardim suspenso

Foodmarket;

Restaurante suspenso com Vista para o Vale dos Vinhedos e Rooftop;

Um dos Maiores Jardins Suspensos do Mundo;

Maior Dança das Águas;

Praça de Shows e Eventos (até 6 mil pessoas);

Winebars;

Helicóptero próprio para passeios panorâmicos e aero-transfer entre aeroporto de Porto Alegre ou Caxias do Sul