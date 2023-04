Conheça o eTA Canadá o documento eletrônico que facilita sua ida ao Canadá

Antes de viajar para o Canadá, é importante ter conhecimento completo sobre o eTA Canadá. É fundamental compreender o processo de emissão do visto eletrônico para o país, bem como as suas vantagens e desvantagens, e em quais circunstâncias ele pode ser útil. Descubra tudo o que precisa saber sobre o eTA Canadá.

Viajar para o Canadá é uma experiência inesquecível, seja a negócios ou a passeio, é um país com muitas opções de lazer e cultura. Mas, antes de arrumar as malas, é importante se informar sobre a documentação necessária para entrar no país. O processo para obter um visto convencional pode ser caro e demorado, por isso, muitos viajantes optam pelo eTA Canadá, um documento eletrônico que permite a entrada no país sem precisar de um visto convencional.

O processo de solicitação do eTA é muito simples e pode ser feito online. É necessário preencher um formulário e apresentar documentações como passaporte, passagem de ida e volta, além de ter a garantia de ter renda suficiente para o período de estadia no país. O eTA é totalmente digital, o que facilita a apresentação do documento na hora de entrar no Canadá. Entenda mais no site: canadavisa.com.br

É importante lembrar que o eTA não está disponível para todos os países. Se o seu país de origem não estiver na lista de países elegíveis, será necessário solicitar um visto convencional indo até uma embaixada ou consulado. Além disso, o eTA só cobre curtos períodos de permanência no país, mais especificamente 90 dias. Para períodos mais longos ou se pretende trabalhar no país, é necessário emitir o visto convencional destinado ao seu objetivo.

Vantagem em solicitar o documento eletrônico

Uma das grandes vantagens do eTA é que ele permite que você faça quantas entradas quiser no Canadá durante a validade de cinco anos, desde que seja para os mesmos objetivos para os quais o documento foi emitido. Com o eTA em mãos, você pode desfrutar das belezas naturais e culturais do Canadá sem se preocupar com a documentação.

O eTA também é a opção mais prática e econômica para aqueles que pretendem visitar o país a turismo ou negócios. Mesmo sendo uma opção mais simples, ainda há pré-requisitos que precisam ser cumpridos, como ter uma passagem de ida e volta comprada e uma hospedagem já reservada. É importante verificar se o documento eletrônico está disponível para o seu país de origem antes de pagar a taxa de expedição, que custa aproximadamente 60 euros.

O grande trunfo do eTA em relação aos demais tipos de vistos é o prazo para ser emitido. Todo o processo para solicitar o eTA é rápido e prático e pode ser feito sem perder tempo. O visto eletrônico é ideal para viagens curtas, cursos curtos ou viagens de lazer sem grandes problemas.

Solicitando o eTA

Agora que você sabe mais sobre o eTA, é hora de solicitar o seu. Para emitir o seu visto para o Canadá, basta acessar o site da embaixada e preencher o formulário com as informações necessárias e apresentar a documentação exigida. Depois do cadastro ficar completo, um boleto é emitido para você pagar a taxa de expedição, pagando a taxa em menos de 72 horas, você recebe o eTA em seu e-mail.

Em suma, o eTA é uma opção prática e econômica para viajantes a turismo ou negócios que desejam visitar o Canadá. O documento ainda conta com duração de 5 anos, portanto você não precisa emitir o documento novamente sempre que precisar viajar para o Canadá, com um único documento criado você pode fazer múltiplas entradas no país.

Na grande maioria dos casos esse documento é o mais indicado para quem pretende entrar no Canadá. Em casos de viagens mais longas ou de estádias com objetivo de trabalho de férias, será necessário pedir um visto convencional indo a uma embaixada ou consulado. Mas, na grande maioria dos casos o eTA é mais do que o bastante para ter uma viagem tranquila durante suas férias ou para fazer negócios no Canadá.