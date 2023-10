Buser distribui mais de R$ 2 milhões em cupons e descontos

Medida antecipa a Black Friday, em novembro

Preparando-se para a data mais importante do e-commerce no ano, a plataforma de intermediação de viagens de ônibus Buser resolveu antecipar as ofertas para Black Friday. A startup estreou uma nova campanha publicitária para divulgar a primeira onda de descontos na plataforma de turismo rodoviário antes de novembro, o mês oficial das promoções no varejo. A ação traz o ator Rafael Infante para ser seu garoto-propaganda, com vídeos que ficarão no ar até novembro. Até lá, a empresa vai oferecer mais de R$ 2 milhões em cupons e descontos aplicados em rotas específicas, tornando os preços das viagens rodoviárias ainda mais acessíveis (em tempos de alta nas passagens aéreas) e incentivando o turismo doméstico no verão.

Com o conceito “O caminho é longo, mas o cupom é maior!”, a campanha trará Infante interpretando três personagens de humor diferentes: o “Coach da Black”, uma sátira à autoajuda dos coaches de redes sociais, usando frases de efeito e ensinamentos; o “Consumidor besteirol”, aquele que só compra o que não precisa; e a “Consumidora experiente”, mulher experiente, que sabe que comprar viagem na Buser antes é mais barato e vale mais a pena.

A campanha inclui a distribuição de cupons que darão 25% de desconto para quem já é cliente e 35% para novos clientes. Os cupons serão disponibilizados em vários canais da empresa, como Telegram, e-mail (é preciso estar cadastrado como cliente para receber) e até nas postagens com o novo garoto-propaganda. A ação será válida para viagens feitas até Março de 2024, no modelo de fretamento colaborativo, serviço em que se formam grupos online em parceria com empresas de fretamento.

Com a promoção, as viagens vão custar a partir de R$ 2,90, como é o caso da rota Belo Horizonte (MG) – Ouro Preto (MG). Haverá ainda trechos como Curitiba (PR) – São Paulo (SP), que custará a partir de R$ 4,90, e Araraquara (SP) – Sao Carlos (SP), que começará custando R$5,90 com a aplicação do desconto.

“Chegamos nessa Black Friday com uma série de aprendizados adquiridos nos últimos anos. O principal deles é o fato de que o brasileiro espera a data para comprar e já está de olho nas promoções, mesmo faltando mais de um mês para o 24/11. Várias pesquisas têm mostrado que a intenção de compra dos brasileiros para a data cresceu na maioria das categorias analisadas, e não é diferente no setor de turismo”, afirma Luiza Guimarães, gerente sênior de Marketing na Buser. Na Black Friday de 2022, a Buser registrou um aumento de pelo menos 30% nas reservas.

Um estudo recente da Globo sobre “Tendências e intenção de compra de 2023” mostra que 62% dos respondentes da classe AB tem intenção de compra nessa Black Friday. Sobre o comportamento de pesquisa antecipada dos consumidores, o estudo aponta ainda que 26% dos respondentes já começaram a pesquisar produtos de interesse para compra na Black Friday e 51% consideraram comprar antes da data do evento. Nesta semana, uma nova pesquisa encomendada pelo Google à Offerwise mostrou que a intenção de compra dos brasileiros para a data cresceu na maioria das categorias analisadas, sendo que duas em cada três pessoas no país pretendem comprar produtos na temporada promocional de novembro.