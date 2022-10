As melhores dicas de viagem para tornar você o viajante mais experiente

No começo, você comete muitos erros de viagem.

O conhecimento de viagem é um processo nascido de ônibus perdidos, comportamento tolo, desconhecimento cultural e inúmeros pequenos erros. Então, um dia, você começa a se mover sem problemas pelos aeroportos e se integra a novas culturas como um peixe na água.

Quero ajudar a acelerar o processo e ajudá-lo a evitar meus erros (e muitas vezes cometo muitos deles), então montei esta lista gigante das minhas melhores dicas de viagem que cobrem tudo sob o sol para ajudá-lo a alcançar sua viagem completa potencial ninja.

Essas dicas para viajar farão com que você economize dinheiro, durma melhor, saia mais do caminho batido, conheça os habitantes locais e seja apenas um viajante melhor.

Sem mais delongas, aqui estão as 61 melhores dicas do mundo:

1. Sempre leve uma toalha

É a chave para uma carona galáctica bem-sucedida e bom senso. Você nunca sabe quando vai precisar, seja na praia, em um piquenique ou apenas para se secar. Enquanto muitos hostels oferecem toalhas, você nunca sabe e carregar uma toalha pequena não vai adicionar muito peso à sua bolsa.

2. Compre uma mochila/mala pequena

Ao comprar uma mochila pequena (eu gosto de algo em torno de 35/40 litros), você será obrigado a levar pouca bagagem e evitar carregar coisas demais. Os seres humanos têm uma tendência natural de querer preencher o espaço, então se você embalar luz, mas tiver muito espaço extra na sua bolsa, você acabará dizendo “bem, acho que posso aguentar mais” e depois se arrependerá.

3. Luz do pacote

Não há problema em usar a mesma camiseta alguns dias seguidos. Pegue metade das roupas que você acha que vai precisar… você não vai precisar tanto quanto pensa. Anote uma lista de itens essenciais, corte-a ao meio e, em seguida, embale apenas isso! Além disso, como você comprou uma mochila pequena como eu disse, você não terá muito espaço para coisas extras de qualquer maneira!

4. Mas leve meias extras

Você perderá muito para lavar gremlins, desgaste e caminhadas, então a bagagem extra será útil. Eu só tomo um pouco mais do que eu preciso. Nada supera um novo par de meias!

5. Leve um cartão bancário extra e um cartão de crédito com você

Desastres acontecem. É sempre bom ter um backup caso você seja roubado ou perca um cartão. Você não quer ficar preso em algum lugar novo sem acesso aos seus fundos. Uma vez eu tive um cartão duplicado e um freeze colocado nele. Eu não poderia usá-lo para o resto da minha viagem. Fiquei muito feliz por ter um extra e não como meu amigo, que não tinha e era obrigado a me emprestar dinheiro o tempo todo!

6. Certifique-se de usar cartões bancários sem taxas

Não dê aos bancos seu dinheiro suado. Guarde isso para você e gaste em suas viagens. Obtenha um cartão de crédito e um cartão de débito que não cobre uma taxa de transação estrangeira ou uma taxa de caixa eletrônico. Ao longo de uma longa viagem, os poucos dólares que eles levam toda vez vão realmente somar!

7. Viaje sozinho pelo menos uma vez

Você aprenderá muito sobre si mesmo e como se tornar independente. É clichê, mas é verdade. Viajar sozinho me ensinou a me defender, conversar com as pessoas e lidar com situações desconhecidas com facilidade. Isso me deixou confortável comigo mesma, me ajudou a aprender do que sou capaz e me permitiu ser super egoísta e fazer o que eu quiser! Pode levar algum tempo para se acostumar se você nunca fez isso antes, mas faça pelo menos uma vez. Sinta-se desconfortável e surpreenda-se. Você aprenderá habilidades valiosas para a vida quando se esforçar!

8. Não tenha medo de usar um mapa.

Parecer um turista não é tão ruim quanto ficar realmente perdido e acabar no bairro errado. Não tenha medo de usar um mapa ou pedir direções e parecer um turista. Afinal, você é um! Eu sempre uso um mapa quando viajo. Ele ajuda você a chegar onde você precisa ir!

9. Mas não tenha medo de se perder de propósito.

Perambular sem rumo por uma nova cidade é uma boa maneira de conhecê-la, sair dos roteiros mais conhecidos e longe dos turistas. Você pode se surpreender com as jóias escondidas que encontrar. Eu gosto de passear e tentar encontrar meu caminho sem usar o Google Maps!

10. Visite sempre o posto de turismo local.

Eles sabem de tudo o que acontece na cidade. Eles podem indicar atividades gratuitas, eventos especiais que acontecem durante a sua estadia e tudo mais. Eles ainda oferecem descontos em atrações e transporte. O trabalho deles é ajudá-lo a experimentar melhor o destino. É incrível quantos viajantes ignoram isso quando estão visitando algum lugar, mas, como um viajante experiente, você sabe usar esse recurso! Esta é provavelmente uma das dicas de viagem mais subutilizadas do mundo. Use o conselho de turismo! Economizar!