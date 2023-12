Ana Maria Braga viaja no maior avião do mundo para conhecer Dubai

Apresentadora Ana Maria Braga, Louro Mané e equipe viajaram de primeira classe no maior avião do mundo

Na última quarta-feira, 13, o programa Mais Você iniciou a exibição de uma série de matérias especiais gravadas em Dubai, em comemoração aos 24 anos do programa.

A convite do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET) a apresentadora, Louro Mané e sua equipe visitaram a cidade para apresentar aos brasileiros não só os pontos turísticos mais famosos, como também mostrar um lado menos conhecido, focado na cultura e gastronomia locais. O programa também mostrou a experiência da apresentadora nos voos de ida e volta, realizados na Primeira Classe da companhia aérea Emirates, no Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. O primeiro episódio contou com curiosidades sobre o serviço da companhia aérea, como a gastronomia a bordo, comodidades e conforto dos assentos, com direito a banho, capuccino e bate-papo com a tripulação para o papagaio mais querido do Brasil.

No andar superior do A380, Ana Maria pôde desfrutar de uma suíte privativa, fechar as portas, desligar as luzes do ambiente e desfrutar do cinema particular em uma tela de 55 polegadas. Além disso, aproveitar um menu exclusivo, com refeições à la carte, incluindo diversos pratos, vinhos e claro, caviar. A apresentadora também mostrou o assento reclinável, que se transforma em uma cama, proporcionando ao passageiro uma noite tranquila de sono. Durante sua visita à aeronave, a apresentadora também mostrou os detalhes da Classe Econômica e ficou impressionada com o atendimento dos comissários de bordo e com o conforto com que os passageiros podem viajar.

Já no destino, o programa apresentou, no primeiro episódio da série, o Dubai Frame, um dos prédios mais icônicos de Dubai, além de curiosidades sobre idioma e cultura árabe. O episódio dessa quinta-feira, 14, mostrou o comércio de ouro, perfumes e especiarias e o costume tradicional da ‘pechincha’. A série continua com mais episódios previstos até a próxima semana, que devem mostrar uma Dubai que vai além do senso comum com diferentes opções de entretenimento, cultura, lazer, compras e gastronomia para os mais diversos tipos de turistas, sendo assim um destino único no mundo. O roteiro feito pela equipe incluiu um passeio de balão e café da manhã no deserto, uma visita ao Dubai Aquarium & Underwater Zoo, tour gastronômico, hotéis incríveis, Emirates Flight Catering, Bustanica e muito mais.