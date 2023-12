Airbnb e Embratur firmam parceria para impulsionar o turismo local no Brasil

Acordo inclui compartilhamento de dados e promoção do Brasil como destino turístico internacional, com destaque para a riqueza cultural e o afroturismo

O Airbnb e a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, anunciam uma parceria para colaborar nas áreas de interesse comum e impulsionar o turismo internacional no Brasil. O memorando estabelece diretrizes para a cooperação em inteligência mercadológica, promoção turística e iniciativas focadas no afroturismo, reforçando o compromisso da plataforma e da Agência em promover o turismo responsável, sustentável e benéfico para todas as partes envolvidas.

“A parceria com a Embratur reflete o compromisso do Airbnb em contribuir para o desenvolvimento do turismo no Brasil. O Airbnb se orgulha de promover viagens autênticas e está feliz em colaborar com a promoção do afroturismo no país e projetos voltados para o empoderamento econômico das comunidades locais”, afirma Aleksandra Ristovic, gerente de relações institucionais e governamentais do Airbnb no Brasil.

O Airbnb acredita que boas políticas devem criar oportunidades tanto para proprietários de imóveis obterem renda extra como para as comunidades locais que se beneficiam do impacto positivo que o fluxo de hóspedes gera na economia local em diferentes setores como alimentação, transporte e comércio.

Entre as cooperações previstas, está a criação, em conjunto com profissionais e organizações que atuam com afroturismo, de uma rota para promoção do segmento na cidade do Rio de Janeiro como parte do programa #RotasAirbnb, iniciativa da plataforma que promove viagens autênticas e sustentáveis por todo o Brasil ao destacar destinos que valorizam a cultura local e contribuem para a economia das comunidades.

“Este é um passo significativo para fortalecer a presença do Brasil no cenário do turismo internacional. Queremos unir a inteligência de mercado do Airbnb com o conhecimento de quem já faz o afroturismo no Rio de Janeiro para embasar decisões estratégicas inovadoras com o objetivo de atrair turistas e fortalecer o afroempreendedorismo, gerando emprego e renda”, reforçou Marcelo Freixo, Presidente da Embratur.

O Airbnb está comprometido a trabalhar em parceria com o setor público e as comunidades locais para que o turismo possa beneficiar a todos, desde proprietários de imóveis até os diversos setores da economia local, incluindo a economia criativa, pequenos negócios e o artesanato local. A plataforma tem colaborado com diversas regiões no Brasil e, em 2023, firmou acordos de cooperação com os estados do Paraná, Pará e São Paulo para contribuir com o crescimento do turismo e desenvolver o turismo responsável e sustentável nessas localidades.