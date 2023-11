Definitivamente a Grécia é um dos países que permeia os sonhos de muitos viajantes. Boa parte de sua fama depende das inscrições históricas que ficam deixadas ao longo do tempo. Mas além disso, as ilhas estão entre os destinos favoritos. E você sabe quais são as 5 ilhas imperdíveis para conhecer na Grécia? Continue lendo para descobrir e se encantar!

Ilhas para conhecer na Grécia: quais são as imperdíveis

Já se perguntou quantas ilhas tem a Grécia? No total são mais de 2.000. Contudo, grande parte não é habitada. Todas possuem belezas singulares, mas aqui vamos te mostrar as 5 ilhas para conhecer na Grécia que não podem ficar de fora de uma futura viagem ao país.

Santorini

Certamente Santorini é uma delas. Ela fica no arquipélago das Cíclades e é bastante procurada por casais em lua de mel, já que o clima por lá é bem romântico. Aliás, não há nada mais romântico do que tirar fotos tendo como fundo a Caldeira de Santorini e as icônicas casinhas brancas e igrejas de Domo azul.

Oia é a principal cidade da ilha e também a mais badalada. Durante a alta temporada as ruazinhas de Oia ficam lotadas. Outra coisa que também chama bastante atenção na ilha são as praias de areia preta, fruto de uma explosão vulcânica que aconteceu há mais de 3000 anos atrás. Essa explosão também criou um terreno fértil e a plantação de uvas em Santorini produz vinhos com sabor marcante e que vale a pena experimentar.

O que fazer em Santorini

Há muitas opções de passeios em Santorini. Logo de cara eu já recomendo passear pelas ruas de Oia. Por lá você vai encontrar muitas opções de restaurantes, bares, cafés e lojas. A segunda cidade mais badalada da ilha é a capital Fira e por lá você pode conhecer o museu arqueológico, ou então fazer um agradável passeio de teleférico até o Porto antigo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E apesar das praias não seriam as mais bonitas da Grécia, eu recomendo explorar a costa de Santorini. Dentre as praias mais famosas da região temos Perissa, Perivolos e Red Beach. E uma dica que eu deixo é apreciar o pôr do sol com a vista para a Caldeira, eu diria que é um dos mais bonitos que você vai ver.

Onde ficar em Santorini

Santorini possui quatro vilas principais: Oia, Fira, Firostefani e Imerovigli. Dentre elas, Oia é a que possui as acomodações mais caras.

Por incrível que pareça, nas demais vilas, você vai encontrar hospedagens mais em conta pertinho do mar. Isso se deve ao fato de que os hotéis são aqueles que ficam no topo da ilha e com vista para a caldeira!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então já anota aí onde ficar em Santorini: Fira, Firostefani ou Imerovigli para encontrar um ótimo custo x benefício para a sua viagem.

Mykonos

Em segundo lugar, Mykonos é uma das 5 ilhas para conhecer na Grécia famosa por suas festas que parecem nunca ter fim. Mas nem só de festas vive Mykonos, as praias e as vilas com sua arquitetura tradicional são incríveis para visitar.

A verdade é que Mykonos é um lugar bastante eclético. Ao mesmo tempo que algumas regiões são super badaladas, outras ainda carregam um ar mais bucólico e tradicional.

O que fazer em Mykonos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existem diversos passeios para incluir na sua lista de o que fazer em Mykonos. Little Venice é um dos bairros mais famosos da ilha. Por lá o pôr do sol é deslumbrante e muitos turistas se amontoam na mureta para apreciar o momento. Passear pelas ruas de Chora também é indispensável.

As praias de areia dourada de Mykonos não podem ficar de fora do seu roteiro. As mais famosas são Paradise e Psarou Beach. E se você curte festas, existem diversos beach clubs badalados.

Onde ficar em Mykonos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A variedade de hotéis em Mykonos é bem grande. Dos mais extravagantes aos mais reservados, tenho certeza de que um deles vai te agradar. Contudo, vale ressaltar que os preços de acomodações na ilha não são muito em conta. Se você deseja economizar, fuja da alta temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem visita Mykonos pela primeira vez, uma das melhores indicações de vilas para encontrar boas acomodações é Mykonos Town. Por outro lado, você também pode se hospedar nas praias, as melhores são Ornos e Platis Gialos.

Milos

Em nossa lista, Milos é uma das ilhas gregas mais famosas por causa da estátua do Vênus de Milos que se encontra em exposição no Museu do Louvre. Mas há muito o que se ver nessa charmosa ilha. Seu litoral é um dos mais bonitos e são mais de 70 praias para explorar.

A vibe de Milos é bem descontraída e ela é bem mais tranquila do que suas vizinhas famosas. Talvez por isso ela seja mais procurada por casais e famílias. O mais legal é que Milos ainda conserva aquele ar de vila de pescadores e a vila de Klima é o melhor lugar para fotos nas casinhas coloridas.

O que fazer em Milos

Existem boas opções de o que fazer em Milos. A ilha é famosa por suas muitas cavernas, incluindo as subaquáticas e vale a pena explorar algumas delas. Já com uma pegada mais cultural, não deixe de conhecer as catacumbas e o teatro romano.

As praias, por sua vez, são o ponto alto em Milos. Algumas delas, como Sarakiniko possuem um visual tão diferente que até parece que estamos em outro planeta! E sua viagem à Milos não estará completa sem um passeio pelas vilas de Plaka e Klima. O clima nessas vilas é super agradável e a paisagem rende lindas fotos.

Onde ficar em Milos

Antes ofuscada pelas vizinhas famosas, o turismo em Milos cresce a cada dia. Por causa disso, diversos empreendimentos hoteleiros surgem nas vilas, muitos deles inclusive de luxo.

A maioria dos hotéis em Milos se concentra nas cidades de Adamas, Plaka e Pollonia. Agora se você busca uma experiência diferente e se hospedar em uma casinha de pescadores, aí vale a pena buscar hospedagem em Klima.

Zakynthos

A costa acidentada de Zakynthos produz cenários dignos de filmes nessa ilha localizada no Mar Jônico. Suas colinas verde-esmeralda colocaram Zakynthos entre as mais verdes da Grécia. Mas a ilha também possui inúmeras riquezas culturais. A influência bizantina e veneziana está presente nos castelos que estão na ilha.

Boa parte de Zakynthos é composta de reservas naturais e uma grande variedade de fauna e flora pode ser encontrada por lá. No entanto, os jovens também têm seu cantinho na ilha em festas bem bacanas e agitadas.



O que fazer em Zakynthos

Os passeios em Zakynthos são bem legais. Um dos mais clássicos é a visita à Praia do Naufrágio. Lá um navio enferrujado se inclina sobre as falésias calcárias criando um visual belíssimo. As grutas azuis também não podem ficar de fora do seu roteiro.

Em direção ao interior, aproveite e dê uma passada no castelo veneziano e na Praça de São Marcos.

Onde ficar em Zakynthos

Existem diversas localidades na ilha para se hospedar. De início, Zakynthos Town é o lugar para quem não quer errar na escolha. Tsilivi é bastante procurada por famílias. Já Laganas é onde encontramos as melhores noitadas.

Rodes

Para finalizar, Rodes, uma das ilhas para conhecer na Grécia com história mais rica. Localizada no arquipélago Do Dodecaneso, Rodes é simplesmente surpreendente. Algo que chama bastante atenção nessa ilha é que praticamente todos os dias do ano são verão.

A influência romana em Rodes é perceptível. Também merece destaque o imponente castelo medieval que se encontra no topo da montanha. Ah! E a gastronomia em Rodes é um dos pontos altos. A quem diga que esta ilha fornece a melhor culinária de toda a Grécia.

O que fazer em Rodes

sem dúvida a lista de passeios em Rodes é bem grande. Você pode incluir o castelo medieval, as ruínas da cidade antiga e o famoso Colosso de Rodes, que já foi inclusive uma das 7 Maravilhas do mundo antigo.

Claro que as praias de rodes também entram em seu roteiro. Com o turquesômetro explodindo, Agathi e Lindos são as mais famosas.

Onde ficar em Rodes

Vai conhecer Rodes e ainda não sabe onde ficar? Que visita a ilha pela primeira vez eu super recomendo a Vila de Lindos. Já os casais que querem um clima mais agradável preferem Kolymbia. Já Rhodes Town é a melhor área do geral para ficar.

Ilhas para conhecer na Grécia: quais são as mais bonitas?

Muita gente se pergunta: Qual a ilha mais bonita da Grécia? Confesso que essa é uma tarefa difícil já que todas são belas de um jeito muito especial. Quando o assunto é beleza, Zakynthos, Mykonos, Milos são aquelas onde o mar é mais bonito. Sabe quando o turquesômetro explode de tão azul que é a água? Pois é exatamente assim que é nessas ilhas.

Já Santorini é uma ilha onde o visual chama muita atenção. Quem nunca viu fotos com as icônicas casinhas brancas e igrejas de domo azul por aí? E também creio que vale a pena incluir Corfu nesse grupo seleto, não só pelas belezas naturais, mas também por seus castelos bizantinos impressionantes e as simpáticas vilas de tom pastel.

Ilhas para conhecer na Grécia: quais são as mais famosas?

Agora, quando o assunto é fama, alguns nomes vêm na cabeça rapidinho. Santorini e Mykonos é a dupla mais famosa de ilhas para conhecer na Grécia. Ambas contam com infraestrutura de aeroporto e para receber turistas de cruzeiros.

Além delas, Creta também desponta entre as ilhas mais famosas. A maior ilha da Grécia possui belas paisagens, história riquíssima e a melhor culinária.

Ilhas para conhecer na Grécia: quais são as mais românticas?

Muitos casais escolhem as ilhas gregas como seu destino de lua de mel. E vamos ser sinceros, o clima por lá é super propício para o romance, né? Nesse sentido, Santorini e Milos estão entre as mais procuradas por casais.

Hidra é uma ilha que também vale a pena ser colocada na lista de destinos românticos na Grécia. A tranquilidade por lá é tanta que nem mesmo veículos são permitidos. Na mesma vibe, Cefalonia reúne belas paisagens e é bem mais vazia do que as ilhas mais badaladas do país.

Ilhas para conhecer na Grécia: quais são as mais históricas?

Por fim, sabemos que a Grécia é berço da civilização ocidental. Muitos lugares no país transbordam história e cultura. Delos é uma das ilhas bastante procuradas por quem curte passeios culturais. Você chega a ela a partir de diversos passeios em Mykonos. Creta também possui uma história marcante para a civilização ocidental.

E não podemos esquecer de Corfu. A ilha possui forte influência veneziana e até hoje é possível admirar essa influência nos castelos. Ah! Corfu é também a cidade onde nasceu o Príncipe Philip.

Não faltam ilhas para conhecer na Grécia. E todas possuem belezas únicas. E aí, qual é a sua favorita? Conta pra gente aqui nos comentários!