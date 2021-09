Semana do Brasil Camicado: aproveite para mudar, inovar e decorar com até 50% de desconto

Para comemorar a semana de ofertas, a marca oferece descontos especiais para e-commerce e lojas físicas entre os dias 1º e 12 de setembro

A Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração, promove neste mês a Semana do Brasil. Mais uma oportunidade para os consumidores inovarem e decorarem todos os ambientes da casa em grande estilo e com descontos especiais. A ação promocional será realizada entre os dias 1º e 12 de setembro no site, no aplicativo e nas lojas físicas da marca, em itens selecionados com descontos de até 50% no e-commerce e de 30% nos pontos de vendas físicos.

A Semana do Brasil Camicado estará ativa em todas as lojas físicas espalhadas pelo país com descontos de 30% em itens selecionados, e no site (www.camicado.com.br) e no app Camicado, com descontos de até 50% em itens selecionados. Entram em oferta todas as categorias da rede, para decorar, servir, organizar, cozinhar e compor itens de cama e banho, entre outros.

Confira alguns dos itens em promoção no site e no aplicativo:

Jogo de Taça de Champanhe Gastro 220 mL 6 Peças – Bohemia

O jogo de taças de champanhe Gastro da Bohemia é ideal para compor aquele momento sofisticado e especial. Além da elegância, as taças são capazes de potencializar a degustação do espumante ou champanhe, tornando o momento único. De: R$ 119,99 Por: R$ 83,99

Jogo de Panelas Al Forjada Reverse Indução 5 Peças – Neoflam

Design e tecnologia são os grandes diferenciais do Jogo de Panelas Al Forjada Reverse Indução 5 Peças, fabricado com alumínio forjado com revestimento Ecolon®. São panelas profundas, que distribuem o calor com alta eficiência. Além de serem fáceis de limpar, possuem uma sólida estrutura, resistente a riscos. De: R$ 999,99 Por: R$ 699,99

Porta-Talheres Extensível Bambus – Home Style

Com o Porta-Talheres Extensível Bambus da linha Home Style da Camicado, é possível organizar suas gavetas com um toque moderno e prático. Confeccionado em bambu, ideal para não acumular bactérias, e na sua cor natural, o item de organização possui um extensor para aumentar as opções de espaço para diferentes tipos de utensílios. De: R$ 139,99 Por: R$ 69,99

Nas lojas físicas:

Aparelho de Jantar Eclat Gold 42 Peças – Home Style

O Aparelho de Jantar, Chá e Café Eclat Gold com 42 Peças oferece beleza e funcionalidade à sua mesa-posta, com todas as peças confeccionadas em porcelana. De: R$ 1.699,99 Por: R$ 1.189,99

Jogo de Taça de Vinho Gastro 450 mL 6 Peças – Bohemia

Com uma longa haste e o bojo arredondado, as taças de vinho Gastro da Bohemia permitem movimentar o vinho o suficiente para trazer uma boa experiência de degustação. Com design moderno e luxuoso, as taças agregam toda elegância que o momento pede. De: R$ 119,99 Por: R$ 83,99

Jogo de Panelas Stone & Wood 4 Peças – Tognana

Confeccionada em alumínio forjado com fundo de indução em aço inox, as panelas da linha Stone & Wood da Tognana são muito duradouras. Todas antiaderente, fáceis de limpar e com um design inspirado em qualidades da natureza, como a solidez das pedras e o vigor das árvores. Este produto ficará em oferta somente nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2021. De: R$ 899,99 Por: R$ 629,99

Sobre a Camicado

Com 119 lojas físicas pelo Brasil e estratégia omnichannel, a rede de lojas especializada em casa e decoração oferece um mix de produtos, como utensílios de cozinha, cama, mesa e banho, organização, eletroportáteis e itens licenciados. Com o objetivo de proporcionar total facilidade ao cliente, a Camicado oferece uma experiência personalizada, que alia excelência no atendimento a um ambiente agradável e diferenciado. A marca é referência no mercado, no serviço de listas de presentes para noivas e noivos que procuram soluções completas para todos os ambientes da casa, com qualidade e estilo.

Mais informações: www.camicado.com.br.