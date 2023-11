Saúde sexual e bem-estar: como encontrar o equilíbrio?

Alimentação adequada, exercícios físicos e autoconhecimento são os principais pilares para uma vida sexual saudável

Em pleno 2023, a saúde sexual e reprodutiva ainda são considerados tabus, tanto por falta de conhecimento biológico, quanto por puro preconceito. Todavia, é importante abordar o tema de maneira natural e educativa.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o bem-estar sexual é um dos alicerces para a qualidade de vida e pode ser entendido como “um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade”. Por isso, a sexualidade tem um papel de extrema relevância e deve ser levada de forma segura, agradável, respeitosa e com base na autoestima e no autoconhecimento.

“Por muito tempo, a região do períneo e a saúde sexual foram consideradas tabus. É preciso que cada indivíduo reconheça e conheça seu corpo, seus desejos, o que lhe causa prazer e o que lhe causa desconforto. A prática sexual, além de fazer bem para a mente, já que são liberados diversos neurotransmissores e hormônios, auxilia no fortalecimento dos músculos do corpo”, explica Jaqueline Correa, fisioterapeuta do spa de luxo Kurotel.

A Fisioterapia Uroginecológica é uma área específica responsável pela prevenção ou tratamento dos músculos do assoalho pélvico e é uma das alternativas para a busca pela saúde sexual. A terapia consiste em uma explicação inicial sobre anatomia, fisiologia e contrações musculares dos órgãos pélvicos e, além de fornecer informações e estimular mulheres e homens a mudanças de hábitos, fortalece os músculos e auxilia nas atividades sexuais.

“Existem alguns tratamentos preventivos e até exercícios que auxiliam no fortalecimento da musculatura da região pélvica, podendo amenizar distúrbios como endometriose, disfunções sexuais e incontinência urinária. Porém, é importante ressaltar que todo e qualquer tratamento deve ser realizado com acompanhamento de um profissional especializado.”, conclui a especialista.

Outra frente com influência significativa na produção hormonal de homens e mulheres e, consequentemente, melhora da sensação de bem-estar, é a alimentação. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio combinando nutrição adequada e atividades físicas.

“A alimentação desempenha um papel fundamental na saúde sexual, uma vez que nutrientes adequados contribuem para a função hormonal, circulação sanguínea e energia necessária para uma vida sexual satisfatória. Adotar práticas de vida saudável estabelece diversos benefícios para a saúde como redução de estresse, aumento do metabolismo, elevação dos níveis de energia, reforço do sistema imunológico, maior flexibilidade e melhora na qualidade do sono. Isto tudo poderá influenciar positivamente na saúde sexual”, conta Dra. Mariela Silveira, médica diretora do Kurotel.