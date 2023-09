Saiba como controlar a ansiedade por meio da terapia holística

Projeto Vem Viver Você promete trabalhar para dar qualidade de vida àqueles que sofrem desta condição

O projeto Vem Viver Você foi criado para oferecer terapias holísticas e integrativas visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Na página oficial do espaço, a dúvida mais frequente é sobre métodos que ajudam no tratamento da ansiedade. De acordo com o VVV, o tarô, as barras de access, o reiki, entre outros, são eficientes para este caso.

A terapeuta especializada em access Priscila Figueredo explicou como o tratamento pode auxiliar no controle da doença. “As barras de access podem ajudar muito na redução dos níveis de ansiedade porque durante uma sessão de barras de access as ondas cerebrais diminuem, permitindo que pensamentos, sentimentos, crenças, emoções e julgamentos que a pessoa tenha sejam acessados e liberados”, disse.

Jeni Sandzer, taróloga e terapeuta holística, explicou que as crises também podem ser controladas por meio do tarô. “Ele [tarô] é uma ferramenta para você conseguir ver o resultado das possibilidades que estão no caminho. Ou seja, se há dúvidas entre o caminho A ou caminho B, o tarô pode te ajudar a perceber qual será o resultado das suas escolhas, tornando sua decisão mais clara”, declarou.

As terapias holísticas não substituem os tratamentos médicos, mas servem como um apoio, como uma forma extra de cuidar do corpo – e da mente. Elas são capazes de auxiliar na diminuição da ansiedade, da probabilidade de depressão ou sintomas depressivos, sintomas da TPM, dores crônicas, enxaqueca, hipertensão, entre outras.

Devido à importância do assunto, o deputado federal Giovani Cherini (PL/RS) criou a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e Felicidade (Frente Holística) para dar mais força ao tema. O lançamento ocorreu no dia 30 de agosto, na Câmara dos Deputados.

O Vem Viver Você está produzindo uma sequência de vídeos sobre cada tipo de terapia na página oficial, o objetivo é mostrar para a população a essencialidade dos tratamentos. Além disso, o projeto terá um espaço no Brasília Capital Fitness Wellness, nos dias 14 a 17 de setembro, para uma amostra.