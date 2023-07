Remembear se une ao fenômeno Barbiecore com a coleção ‘BEARbie’

Coleção apresenta várias estampas cor de rosa vibrantes, na composição de itens de papelaria como cartões sociais, copos, canecas, adesivos e, claro uma ampla variedade de ursinhas

A Remembear, conhecida por seus ursos de pelúcia, abraçou a onda contagiante do mundo Barbiecore e uniu o universo dos ursos com a magia da Barbie. É a coleção ‘BEARbie’, disponível na loja física da marca, no Lago Sul.

A coleção BEARbie apresenta várias estampas cor de rosa vibrantes, na composição de itens de papelaria como cartões sociais, copos, canecas, adesivos e, claro uma ampla variedade de ursinhas.

O Barbiecore é um fenômeno que está conquistando corações dos adultos e crianças. Inspirado na icônica boneca Barbie e impulsionado pela estreia do filme nesta quinta-feira (20), ele combina elementos como tons pastéis, cores vibrantes e um toque de nostalgia.

A coleção BEARbie está disponível para venda também pelo Instagram da marca @remembearbrasil.

Serviço:

BEARbie

Remembear

SHIS QI 13 – bloco F loja 1