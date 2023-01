Público classifica o Réveillon no Rio como ‘muito bom’

Para avaliação qualitativa, a satisfação do público com o Réveillon do Rio de Janeiro foi medida em nota. 48% dos entrevistados deram 10

Depois de dois anos sem Réveillon, as três milhões de pessoas que participaram da festa em Copacabana e em mais oito bairros do Rio de Janeiro classificaram como muito bom os eventos. A empresa Próxima Gestão Empresarial, responsável pela elaboração da pesquisa, entrevistou 1.200 pessoas nos nove bairros, onde foram realizadas as festas, no sábado (31/12) e na madrugada de domingo (01/01/2023).

A amostragem foi realizada simultaneamente em nove bairros da festa, com destaque para Copacabana, que atraiu o maior contingente de pessoas (2,4 milhões). Os demais bairros incluídos na pesquisa, que representam ao todo 600 mil pessoas foram Flamengo, Madureira, Ilha do Governador, Ramos, Sepetiba, Penha, Pedra Guaratiba e Ilha de Paquetá.

“Para nós, essa pesquisa foi fundamental para entender a avaliação de cariocas e turistas sobre esse réveillon, o maior e mais democrático da nossa história. Tivemos uma festa com qualidade nos nove bairros, sempre aprovada em todos os palcos. Pretendemos fazer uma festa ainda melhor para 2024”, disse Ronnie Costa, presidente da Riotur.

Em uma escala que variava de ruim, razoável, muito bom e excelente, a empresa levou em conta o perfil do público, a qualidade do evento (shows, infraestrutura e fogos). Quando se tratava de turistas foram verificadas, ainda, o nível da estadia. A festa recebeu o selo de ‘muito bom’, dentro da especificação Net Promoter Score (NPS), que serve para mensurar como anda a satisfação do cliente com uma marca, produto ou serviço.

As entrevistas foram divididas em três partes (cariocas e região metropolitana; turistas nacionais; turistas estrangeiros), onde foi medido o grau de sensação de segurança, em que 46% consideraram ótimo; 39% bom; 12% regular, 2% ruim e 1% péssimo. Em relação a limpeza do local, 33% classificaram como ótimo; 39% avaliaram bom; 23% responderam ter sido regular; 2% ruim e 1% péssimo. Para o atendimento e disponibilidade de banheiros, 27% ótimo; 29% bom; 24% regular; 12% ruim e péssimo 1%.

Em relação a seleção dos artistas, o público local classificou as escolhas como sendo ótimo 51%; bom 38% ; regular 8%; ruim 2%; 1% péssimo; 1% não souberam responder. A sonorização e estrutura dos shows também fez parte do catálogo quantitativo, em que 44% consideraram ótimo; 43% acharam bom; 10% responderam regular; 2% classificaram como ruim; 1% péssimo e não souberam responder 1%.

Na avaliação dos turistas brasileiros e estrangeiros, a qualidade do espetáculo que foi medida em nota, revelou que para 48% das pessoas que participaram dos eventos nos nove bairros da cidade a nota foi 10; 22% deram nota 9; 18% nota 8; 9% nota 7; 3% nota 6; 2% nota 5; 1% – nota 4. Nenhum dos entrevistados deu notas de 1 a 3.

Para 84% dos entrevistados, foi fácil obter informações turísticas na cidade, em contraponto a 11% que classificou como ‘não’. 5% respondeu não ter sido necessário. 47% dos turistas estrangeiros entrevistados já estiveram presentes no Réveillon do Rio; quando 53% respondeu que era sua primeira vez na capital.

Já os números que medem e qualificam a satisfação do público nacional sobre o Réveillon do Rio de Janeiro, 47% dos entrevistados deram nota 10; 23% – Nota 9; 19% – Nota 8 e 4% – Nota 7. De 1 a 6, a única nota a registrar 1% foi a de número 2.

Turistas estrangeiros

Para os turistas estrangeiros a avaliação também foi extremamente positiva. Em relação à sensação de segurança, 58% dos entrevistados classificaram como ‘ótimo’; 29% respondeu ser ‘bom’; para 10% foi ‘regular’; nenhum dos entrevistados respondeu a opção de ‘ruim’ e apenas 3% respondeu com ‘péssimo’. Já sobre a limpeza do local, 39% disse ter sido ótima; 34% bom; 21% regular; 5% ruim e as opções de péssimo ou não souberam responder foi de 0%. O grau de avaliação sobre a capacidade e disponibilidade de banheiros foi caracterizado por 32% como ótimo; 26% bom; 26% regular; 5% ruim e 3% péssimo.

Os shows também foram avaliados na seleção de perguntas, em que 61% deles classificou a programação como ótima; 32% boa; 5% regular; 3% ruim. As opções de ‘péssimo’ ou de que não sabiam responder não obteve registro. Quanto à sonorização das apresentações, 55 % dos visitantes avaliaram como ‘ótimo’; 31% responderam ‘bom’; 11% disseram ter sido regular e apenas 3% ‘ruim’. Novamente as indicações de ‘péssimo’ ou que não sabiam responder não registraram nenhum dado.

Para avaliação qualitativa, a satisfação do público estrangeiro com o Réveillon do Rio de Janeiro também foi alta, onde 50% dos entrevistados deram nota 10; 24% – nota 9; 24% – Nota 8 e 2,60% – Nota 6. As notas de 1 a 5, além da nota 7, não registraram nenhuma escolha.

Sobre a facilidade para obter informações turísticas na cidade, 80% dos entrevistados responderam que foi fácil, para 14% deles não foi necessário e somente 6% disseram que não.