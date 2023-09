Os brinquedos mais inesquecíveis de todos os tempos

Nossos brinquedos favoritos muitas vezes se tornam uma parte de quem somos

A nostalgia da infância é algo que todos nós compartilhamos, e uma das maneiras mais emocionantes de reviver essas memórias é através dos brinquedos que marcaram nossa juventude. Nossos brinquedos favoritos muitas vezes se tornam uma parte de quem somos, e é por isso que o Brinquedo Livre está celebrando essas preciosas lembranças recordando 5 brinquedos que marcaram gerações. Confira:

Pião

Ao que tudo indica o pião tem mais de 4 mil anos. Isso, de acordo com o primeiro exemplar do brinquedo que foi descoberto nas margens do rio Eufrates na Ásia Ocidental, e datava de 4000 a.C. Este foi um dos passatempos mais populares da década de 70. Mas, com certeza continuou popular entre gerações. Ao longo dos anos passou por algumas adaptações, ganhando até mesmo uma versão eletrônica.

Ioiô

Mesmo incerta, sua origem é antiga. Exemplares feitos de barro e de metal foram encontrados em ruínas gregas de cerca de 2500 anos atrás. O brinquedo plástico em formato de disco que conhecemos hoje foi produzido em uma fábrica pela primeira vez em 1928 pela “Yo-Yo Manufacturing Company”, empresa fundada pelo filipino Pedro Flores na Califórnia, Estados Unidos.

Aquaplay Argolinhas

A primeira fabricante a produzir o brinquedo foi a Brinquedos Estrela S.A., que o lançou em 1980. A popularidade seguiu pelas décadas seguintes e ele não foi esquecido nem mesmo quando sua produção foi interrompida nos anos 2000. Na verdade, essa interrupção abriu as portas para outros fabricantes passarem a produzir versões alternativas do brinquedo, em formato similar a um videogame portátil. Em 2023 a Estrela relançou o Aquaplay, que já está novamente no gosto das crianças e dos adultos que o compram por pura nostalgia.

Bambolê

O brinquedo feito de plástico, foi criado no ano de 1950, pela fabricante de brinquedos norte-americana “Wham-O”. O Bambolê, popularizado no ano de 1958, continua a influenciar gerações, estimulando o movimento de forma didática e acessível para pessoas de todas as idades.

Cubo mágico

O brinquedo, foi inventado em 1974 pelo húngaro Erno Rubik, professor de arquitetura, que o nomeou inicialmente como “Buvös Kocka” no idioma húngaro, traduzido no Brasil para “Cubo mágico”. Em 1980, a empresa norte-americana “Ideal Toy Company” assumiu a distribuição do produto e alterou seu nome para “Cubo de Rubik”.