V12 Motors recebe lançamento que irá revolucionar o mercado de veículos elétricos

Nesta quinta-feira (20), a V12 Motors, que inaugurou no começo do mês um novo espaço para os apaixonados por carros antigos no Setor de Concessionárias e Locadoras do Aeroporto de Brasília, vai trazer mais uma novidade para seu público: o lançamento do ID. 4, carro da Volkswagen que chegou para revolucionar o mercado de veículos elétricos.

Para os interessados, o ID. 4 estará disponível somente por assinatura neste momento, pelo plano de 24 meses, funcionando como se fosse um aluguel.

O modelo é desenvolvido com base na nova plataforma de veículos totalmente elétricos (MEB), e atingem uma autonomia de 500 km ou mais. Carlos Venceslau, gestor de vendas corporativas da loja, falou com o Jornal de Brasília sobre esse lançamento: “A VW se coloca definitivamente no mercado de veículos elétricos, trazendo para o Brasil um veículo que é produzido em uma plataforma MEB desenvolvida exclusivamente para linhas de elétricos VW, e a V12 foi nomeada uma das concessionárias exclusivas da marca para este lançamento”, revelou.

Há duas semanas, o perfil da Volkswagen Brasil anunciou em seu Instagram que, em breve, o veículo estaria disponível no país.

Conheça o ID.4

O novo carro da Volkswagen é movido porum motor de 204 cv e 31 kgfm (que é a capacidade do motor de gerar energia). A velocidade máxima é limitada em 160 km/h e o modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos.

O veículo possui um pacote de baterias de 77 kWh, que garante autonomia de até 370 km, segundo o padrão do Inmetro (Segundo a WLTP, essa autonomia chega a 520 km). A montadora afirma ainda que, devido ao carregador de recarda rápida, 80% da bateria é recuperada em apenas 40 minutos.

Com equipamentos de ponta, o ID. 4 tem controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática, detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de placas de trânsito, assistente de estacionamento, assistente de manutenção de faixa, piloto automático, ar-condicionado de três zonas, e head-up display com realidade aumentada.