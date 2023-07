Ford voltará a correr em Le Mans em 2024 com o novo Mustang GT3

Antes de correr em Le Mans, em 2024, o Mustang GT3 vai competir em várias provas GT3 pelo mundo com equipes clientes

A Ford tem uma rica história nas pistas de todo o mundo e a maior delas, sem dúvida, foi escrita em Le Mans. Isso aumenta a expectativa para o retorno da marca às 24 Horas no circuito francês, no ano que vem, com o novo Mustang GT3.

Feito especialmente para competir na categoria GT3 da FIA, o Mustang GT3 é baseado no novo Mustang Dark Horse 2024. O seu visual ousado e colorido foi criado por Troy Lee, um dos principais designers de automobilismo do mundo, em seu primeiro trabalho com carros de corrida da marca. A vitória mais recente da Ford nas 24 Horas de Le Mans foi em 2016, com o Ford GT.

“A Ford e Le Mans estão unidas pela história. E estamos voltando para a corrida mais famosa, emocionante e gratificante do mundo”, disse Jim Farley, CEO da Ford. “Não é mais Ford versus Ferrari. É a Ford contra todos. Voltar a Le Mans é o início da construção de um negócio global de competição com o Mustang, assim como estamos fazendo com o Bronco e a Raptor no off-road”.

Junto com o carro, a Ford revelou também a nova logomarca da Ford Performance, com um visual mais limpo e simplificado que passará a ser visto em todos os seus carros de corrida.

Ford Mustang GT3 Le Mans, France 6th June 2023 Photo: Drew Gibson Ford Mustang GT3 Le Mans, France 6th June 2023 Photo: Drew Gibson Ford Mustang GT3 Le Mans, France 6th June 2023 Photo: Drew Gibson Ford Mustang GT3 Le Mans, France 6th June 2023 Photo: Drew Gibson

Parceria

Para esse projeto, a Ford Performance ampliou seu relacionamento com dois parceiros de longa data, a Multimatic e a M-Sport. A Multimatic, construtora do icônico Ford GT, vai ajudar a construir e dar suporte ao Mustang GT3. Já a M-Sport, parceira bicampeã do Mundial de Rally, vai montar os motores de 5,4 litros baseados no V8 Coyote desenvolvidos pela Ford Performance.

O Mustang GT3 tem suspensão especial de braços curtos e longos, caixa de câmbio montada na traseira, carroceria de fibra de carbono e um pacote aerodinâmico exclusivo desenvolvido para a categoria.

Antes de correr em Le Mans, em 2024, o Mustang GT3 vai competir em várias provas GT3 pelo mundo com equipes clientes. Uma delas é a Proton Competition, com sede na Alemanha, que vai disputar o Campeonato Mundial de Endurance da FIA a partir de 2024 com dois Mustangs GT3. A Ford Performance também vai correr na categoria GTD Pro da IMSA com dois Mustangs GT3, em parceria com a Multimatic Motorsports, a partir das 24 Horas Rolex de Daytona, em 2024.