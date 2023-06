Família Tiggo 5X cresce e apresenta novas opções

Agora, com duas novas versões, o TIGGO 5x amplia sua faixa de atuação no segmento de SUVs compactos

As novas versões para a linha do TIGGO 5x representam um marco significativo para a CAOA Chery. Lançado no final de 2018, o TIGGO 5x foi o primeiro modelo produzido pela montadora em Anápolis (GO) e trouxe constantes avanços em termos de tecnologia, conforto e desempenho. Agora, com duas novas versões, o TIGGO 5x amplia sua faixa de atuação no segmento de SUVs compactos, oferecendo ainda mais opções aos consumidores com a versão de entrada, TIGGO 5x Sport, modelo 2024, e com a Top de linha, TIGGO 5x PRO Hybrid Max drive, também 2024.

O TIGGO 5x, com mais de 40 mil veículos já produzidos no Brasil, é baseado na moderna plataforma modular T1X, que é responsável por proporcionar o que há de mais avançado em termos de design, desempenho e segurança. Sua concepção inclui o Integrated Cage Body (Corpo de Habitáculo Integrado), um sistema construtivo que utiliza 60% de aço de alta resistência em sua estrutura, além de 8% de aço de alta resistência nos pontos estratégicos da carroceria. Essa rigidez estrutural elevada melhora tanto a segurança quanto o comportamento dinâmico do veículo.

A plataforma T1X do TIGGO 5x também conta com estruturas longitudinais na parte inferior, abaixo do assoalho, que absorvem e distribuem de forma uniforme a energia gerada em caso de colisão. Essa característica proporciona maior resistência e segurança aos ocupantes do veículo. Além disso, o TIGGO 5x está equipado com seis airbags (dianteiros, laterais e de cortina) e uma ampla gama de sistemas de assistência à condução, reforçando ainda mais a segurança oferecida pelo modelo.

Ao ser atualizado como linha PRO, em 2022, o CAOA Chery TIGGO 5x PRO substituiu a versão anterior e adotou a identidade visual “Life in Motion 3.0”, apresentando uma grade dianteira com padrão tridimensional, um interior novo com acabamento refinado além de uma moderna transmissão CVT com simulação de nove marchas.

Agora, a CAOA Chery está lançando duas novas versões: ampliando a oferta de produtos e proporcionando mais opções aos consumidores em uma faixa de preço entre R$ 119.990 mil e R$ 164.990 mil.

A partir de agora, além do TIGGO 5x PRO e do TIGGO 5 PRO Hybrid, a família ganha as versões TIGGO 5x Sport e TIGGO 5x PRO Hybrid Max Drive, atendendo às diversas demandas de mercado. Esses lançamentos demonstram o compromisso contínuo da CAOA Chery com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, em sintonia com as melhores práticas do mercado e as necessidades dos consumidores. As versões híbridas oferecem ainda mais tecnologia, sofisticação, conforto e segurança, proporcionando opções adicionais aos consumidores interessados nesses recursos avançados.

Com a atual oferta de versões, o portfólio da linha TIGGO 5x fica da seguinte forma:

