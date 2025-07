Diversão garantida: opções gratuitas para curtir as férias com crianças no DF

Com a chegada das tão esperadas férias escolares, é hora de trocar os cadernos e uniformes por diversão, descanso e momentos em família. Para os pequenos, esse é o período mais aguardado do ano e uma ótima oportunidade para explorar novas atividades, aprender brincando e gastar energia longe das telas. Mas para muitos pais e responsáveis, surge a dúvida: como manter as crianças entretidas durante tantas semanas em casa?

Pensando nisso, preparamos uma seleção especial de eventos e programas culturais que estão acontecendo durante as férias. Tem teatro infantil, oficinas criativas, exposições interativas, sessões de cinema, contação de histórias e até atividades ao ar livre. Opções para todos os gostos, idades e bolsos.

Confira a seguir as melhores dicas para garantir uma temporada divertida e enriquecedora para os pequenos!

Espetáculo inclusivo “Da Janela” estreia no CCBB com sessão especial para crianças da rede pública

O espetáculo infantil Da Janela estreia no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB) com uma sessão de pré-estreia especial nesta sexta-feira (4), às 16h, voltada para 300 crianças da rede pública de ensino do DF e assistidas por ONGs. A peça, que tem patrocínio da BB Seguros, destaca-se por sua proposta inclusiva: todas as apresentações contam com tradução em Libras, narração poética e monitoria, promovendo uma experiência acessível e acolhedora para crianças com e sem deficiência.

A temporada aberta ao público vai de 5 a 13 deste mês, com sessões às sextas (16h), sábados (11h e 16h) e domingos (11h), no Teatro do CCBB. Com elenco diverso, incluindo artistas com deficiência como a atriz surda Mariana Siciliano, a montagem aborda temas como amizade e diversidade de forma sensível e lúdica.

Foto: Divulgação

Espetáculo Da Janela

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – SCES Trecho 02, Lote 22, Ed. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Sul

Temporada: de 5 a 13 de julho de 2025

Horários: sexta às 16h, sábado às 11h e 16h, domingo às 11h

Ingressos: bb.com.br/cultura

Duração: 50 minutos

Classificação: livre

Projeto “4 Eixos” oferece oficinas culturais gratuitas no Núcleo Bandeirante

A Associação Cultural Namastê está realizando o projeto “4 Eixos”, que oferece oficinas artísticas gratuitas para 100 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social no Núcleo Bandeirante. A iniciativa, desenvolvida com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, inclui atividades como dança cigana inclusiva, capoeira, xadrez, anime, taichi e oficinas de criatividade, promovendo diversidade, expressão artística e fortalecimento de vínculos afetivos e comunitários.

O projeto também valoriza a economia criativa local, com todos os professores sendo artistas da região, além de garantir acessibilidade com audiodescrição e atendimento especializado para alunos com deficiência. As atividades seguem em andamento até o fim do mês, sempre com foco na inclusão e no desenvolvimento humano por meio da cultura.

Foto: Divulgação

Projeto 4 Eixos – Oficinas culturais gratuitas

Local: Avenida Central, Área Especial 19, Lotes J/K, Loja 1, Ed. Hibari – Núcleo Bandeirante, DF

Período: Até julho de 2025

Brinca+ anima as férias da garotada no SESI Lab com programação gratuita

Entre os dias 5 e 27 deste mês, o festival Brinca+ toma conta do SESI Lab com uma programação recheada de atividades culturais, educativas e sensoriais para crianças de todas as idades. O evento tem entrada gratuita e oferece shows, oficinas, teatro e experiências científicas com o tema “Energia”, explorando suas aplicações e impactos na sociedade e no meio ambiente. A abertura acontece nos dias 5 e 6 com festa julina, apresentações de quadrilhas, o show do Fuá do Seu Estrelo e o projeto Violas Brasileiras.

A agenda conta ainda com espetáculo inédito do grupo Udi Grudi, apresentações musicais com Hélio Ziskind, Autoramas e Mundo Aflora, além de oficinas para bebês e atividades acessíveis em libras, audioguia e braile. Localizado ao lado da Rodoviária do Plano Piloto, o SESI Lab funciona de terça a sexta das 9h às 18h, e aos fins de semana e feriados das 10h às 19h.

Foto: Beatriz Braga/ CNI/ SESI LAB

Brinca+ no SESI Lab

Data: Sábado, 5 de julho de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: SESI Lab – Brasília/DF

Ingressos: www.ingressosa.com/sesi-lab-05-07-2025

Classificação: Livre

Festival Em Cantos promove espetáculos sensoriais para bebês em Brasília

Neste fim de semana, o Festival Em Cantos – Música para Crianças convida famílias a vivenciarem experiências artísticas pensadas especialmente para bebês e crianças pequenas. No sábado (5), às 16h, o Teatro Flora (503 Sul) recebe o espetáculo “As Canções de Makuru”, que une música ao vivo, projeções e cantigas de ninar em uma ambientação sensorial voltada para o público de 0 a 3 anos. A montagem utiliza uma estrutura imersiva com luzes e animações digitais para criar uma atmosfera lúdica e acolhedora.

Já no domingo (6), é a vez do espetáculo “Gaia”, apresentado na Sala Multiuso do Espaço Renato Russo (508 Sul). Com trilha sonora que inclui Tchaikovsky, Villa-Lobos e Ravel, o concerto sensorial celebra o ciclo da natureza como metáfora da infância, com encenação poética e participação ativa de músicos e artistas cênicos. O festival segue até o dia 20 deste mês com novas atividades voltadas à primeira infância.

Foto: Divulgação

Festival Em Cantos – Música para Crianças

As Canções de Makuru

Data: Sábado, 5 de julho, às 16h

Faixa etária – Para bebês e crianças de 0 a 3 anos

Local: Teatro Flora – Escola de Música MIFÁSOL-LÁ (503 Sul)

Lilo e Stitch invadem o ParkShopping com aventura gratuita para crianças

Durante as férias escolares, de 25 de junho a 27 deste mês, a Praça Central do ParkShopping recebe a Arena Lilo & Stitch, atração inédita e gratuita no Brasil voltada para crianças de 4 a 12 anos. Inspirado no clássico da Disney, o espaço convida os pequenos a embarcarem em uma jornada interativa e divertida com brincadeiras temáticas, desafios criativos, simuladores, oficinas e jogos como Just Dance, tudo com ambientação havaiana e referências ao universo da animação.

A programação inclui atividades como Escola de Surf, Arrumando a Bagunça, Oficina de Paper Toy e o espaço fotográfico Photo Op Lilo & Stitch, onde os participantes podem se caracterizar e registrar o momento.

Foto: Reprodução

Lilo e Stitch no ParkShopping

Data: De 25 de Junho a 27 de Julho de 2025

Horário: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; Domingos, das 12h às 20h.

Local: Praça Central do ParkShopping e corredor da Portaria E, próxima ao Madero.

Indicação etária: crianças de 4 a 12 anos