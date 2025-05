Como montar um cantinho da leitura para crianças em casa

O contato frequente com os livros durante a infância ajuda a desenvolver vocabulário, criatividade, concentração e empatia. Ter um espaço dedicado exclusivamente a esse momento torna a leitura algo especial, quase como uma brincadeira.

Criar um cantinho da leitura em casa pode ser uma forma poderosa de estimular o hábito da leitura nas crianças, além de não exigir muito espaço e grandes investimentos. Com criatividade, dá para montar um ambiente acolhedor que convida os pequenos a viajarem pelo mundo dos livros de maneira espontânea.

Veja abaixo algumas dicas de como criar um espaço que estimule o interesse dos pequenos desde cedo nos livros:

1. Escolha o cantinho ideal

Você não precisa de um cômodo inteiro. Um cantinho do quarto, da sala ou até debaixo de uma escada pode funcionar. Dê preferência a locais com boa iluminação natural e que sejam tranquilos.

2. Use almofadas, tapetes e tecidos

O conforto é essencial. Almofadas no chão, um tapetinho macio e até uma tenda ou cabaninha com lençóis tornam o espaço mais acolhedor e divertido. Quanto mais aconchegante, melhor!

3. Organize os livros de forma acessível

Use caixas de madeira, cestos ou prateleiras baixas, para que a criança possa pegar os livros sozinha. Isso estimula a autonomia e o interesse. Faça uma “rotatividade” com os títulos disponíveis para manter o espaço sempre atrativo.

4. Personalize com a ajuda da criança

Deixe a criança participar da decoração! Colar desenhos nas paredes, escolher os livros preferidos para expor ou até pintar plaquinhas podem estimular o interesse da criança.

5. Inclua uma iluminação suave

Se o cantinho for usado à noite, aposte em luminárias de LED, cordões de luz ou abajures. Luz suave é a melhor escolha para não agridir os olhos.

6. Crie uma “rotina da leitura”

Reserve um momento do dia para usar o cantinho juntos. Pode ser antes de dormir, após a escola ou no fim de semana. Ler em voz alta, fazer perguntas e deixar a criança escolher os livros cria um vínculo afetivo com a leitura.

Dica extra: livros para começar

Se a criança ainda está no início da jornada literária, escolha livros com: