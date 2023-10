Rihanna e PUMA apresentam segundo drop de FENTY x PUMA com novas cores do Avanti

As novas cores do modelo de tênis “Avanti” desembarcam no Brasil dia 3 de novembro

O ícone global Rihanna e a gigante esportiva PUMA lançam duas novas cores do FENTY x PUMA Avanti. O modelo de sneaker chega ao Brasil no dia 3 de novembro.

O FENTY x PUMA Avanti é uma mistura de dois ícones da PUMA: o couro de alta qualidade da chuteira King, com a sola do tênis de corrida Easy Rider. Com a proposta de oferecer um toque fashion ao futebol, inspirado nos materiais e cores do esporte vintage, o segundo drop do Avanti estará disponível nas cores verde escuro e azul marinho, com numeração para adultos e crianças.

Ambas as opções de cores apresentam couro tratado com óleo, uma faixa de couro tonal com detalhes que aprimoram sua estética, cadarços dourados e o logotipo FENTY em relevo na língua.

PUMA x FENTY Avanti estará disponível a partir do dia 3 de novembro (sexta-feira) no site da PUMA, na loja PUMA do Shopping Morumbi, Guadalupe Store, Artwalk e Your ID nos valores R$ 999,90 (adulto) e R$ 399,90 (criança).