Riachuelo lança coleção especial da RBD

Coleção conta com camisa, gravata, camisetas, croppeds, saias, calças e até o tradicional blazer vermelho

Depois de 15 anos da tour de despedida, a banda RBD volta com tudo com a “Soy Rebelde Tour 2023”, chegando ao Brasil no dia 09 de novembro. Por isso, a Riachuelo preparou looks para os rebeldes aproveitarem os shows em grande estilo.

A Coleção RBD conta com camisa, gravata, camisetas, croppeds, saias, calças e até o tradicional blazer vermelho, e todos eles estão disponíveis em lojas físicas selecionadas e, claro, no e-commerce oficial. Confira a seleção:

Fotos: Divulgação

E pros fanáticos da série que quiserem explorar ainda mais possibilidades, no site da FANLAB, marca geek da Riachuelo, é possível adquirir uma camiseta, estampá-la no modelo print on demand com várias outras estampas licenciadas, e recebê-las no conforto de casa. As peças podem ser brancas ou pretas, e há opções tanto para bebês, quanto infantil, masculino e feminino, dos tamanhos PP ao XGG.