Lil Nas X e Crocs lançam collab inédita

Envolto com sherpa sintética, a silhueta com a maior plataforma da Crocs é recriada pelo artista e será lançada nesta quinta-feira (14)

O embaixador da Crocs e artista musical Lil Nas X se uniu mais uma vez à marca global de calçados para revelar uma colaboração de edição limitada: o Lil Nas X Sherpa Mega Crush Clog. Uma fusão perfeita de moda e música criada para todas as ocasiões, essa colaboração exclusiva apresenta um exterior e uma tira traseira envoltos em sherpa sintética, proporcionando um toque irresistível e macio com o conforto já conhecido da Crocs.

Lil Nas X convida todos a liberar seu felino interior e entrar para os holofotes com a nova versão da silhueta mais alta da marca. O Sherpa Mega Crush Clog é uma declaração ousada de estilo pessoal com o toque inconfundível que Lil Nas X traz para todos os seus projetos.

O modelo exclusivo traz altura e estilo arrojado com uma dose extra de atitude que rompe os limites e abraça a mistura única da moda e da música para os maiores fãs do Lil Nas X e da Crocs no Brasil.

A collab fica disponível a partir desta quinta-feira (14) por R$ 599,00 exclusivamente no App da Crocs e nas lojas Guadalupe e Your ID.