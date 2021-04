FV Store lança editorial outono/inverno 2021

A estação mais charmosa do ano chegou e com ela muitas tendências de moda ressurgem

A estação mais charmosa do ano chegou e com ela muitas tendências de moda ressurgem. A moda é vista como algo cíclico, muitos modelos que já fizeram grande sucesso lá atrás sempre podem voltar, na verdade, é certeza que em algum momento irão voltar. Estamos observando a volta de uma época bem revolucionária na nossa moda. O revival dos anos 90. Nessa década, o conceito urbanístico estava totalmente em alta, não é à toa que foi nessa época que o street style ganhou notoriedade e passou a fazer parte do dia a dia da maioria das pessoas. Era comum notar elementos fortes, como cores chocantes, estampas, maiores medidas, cintura alta e muitos acessórios nos looks. Foi um período que diferentes tendências estiveram em alta, como o xadrez, o Slip Dress, veludo, transparência, o icônico Mom Jeans, Shoulder Bags, Choker e muitas outras.

Quero listar aqui 3 principais tendências daquela época que estão muito em alta nesta estação.

Xadrez





Quem não lembra do icônico xadrez amarelo usado pela protagonista Cher do filme “As patricinhas de Beverly Hills”. Sempre presente no inverno o xadrez é muito versátil, possuindo diferentes padrões e cores, além de ser democrático, ou seja, qualquer um pode usá-lo sem medo de errar.

Estampas

Além do xadrez, estampas em geral também voltaram assim como também a forma ousada de as misturar com cores e texturas diferentes. Em diversas padronagens e com muitas cores elas se adaptam a qualquer estilo e biotipo, além de serem extremamente versáteis. Sejam animal prints, florais, geométricas ou orgânicas, elas alegram e dão um toque especial em qualquer produção.

Mon jeans





O famoso Mom Jeans muito visto em programas da época, como a série Friends. Atualmente ele se tornou um dos queridinhos. Com uma modelagem reta e cintura alta é uma peça confortável, podendo ser usada nas mais variadas ocasiões. Para mim a grande referência que trago dos anos 90 para a moda atual além dessas acima listadas, está ligada mais ao conceito vindo daquela época. O minimalismo. Começou-se a prezar por uma visão e utilização da moda traduzida no conceito de que “menos é mais”. Essa visão para as modelagens unida ao Street Style vem ganhando cada vez mais espaço na atualidade. A moda é hoje uma tendência para um universo que valoriza cada vez mais o conforto, praticidade e versatilidade das peças do que qualquer outra coisa! Aqui na FV STORE você encontrará todas essas tendências para que você se sinta ainda mais linda e segura ao se vestir!