Fernanda Viola fala sobre os modelos de calças que estão em alta neste outono/inverno 21

As calças em suas diferentes modelagens e tecidos são itens indispensáveis para dar versatilidade no closet de toda mulher. É uma peça que transita em qualquer ocasião do dia e da noite e quando usadas com um pouco de criatividade tem o poder de gerar looks incríveis. Com uma mesma calça você vai desde um almoço descontraído com as amigas até um jantar mais formal, é só mudar os acessórios e acrescentar um 3 peças!

Temos hoje no mercado muitas opções de modelagens e tecidos, achar a que mais tem a ver com o estilo e personalidade de cada mulher é o primeiro passo para deixar o armário mais versátil e funcional. O segredo é quebrar os medos, preconceitos e barreiras e experimentar todos os modelos para te ajudar na busca daqueles que você se sinta bonita e confortável. “Não gosto de classificar determinada silhueta a algum tipo de calça específica, pois cada mulher tem seu estilo e personalidade o que importa é usar o que gosta e se sentir bonita. Costumo dizer para minha cliente que o olho tem que brilhar ao se olhar no espelho. Eu me permito usar tudo que gosto, mesmo sabendo que determinado modelo pode não favorecer meu biotipo. Incentivo cada cliente a se amar e sempre procurar se sentir bem e feliz. A moda é para libertar e não nos aprisionar em conceitos pré estabelecidos”. diz Fernanda.

A lista de modelagens existentes é extensa: skinny, pantacourt, flare, boy friend, jogger, pantalona, reta, clochard, mom, sloychy entre tantas outras, mas 04 modelos merecem destaque por estarem muito em alta nesta estação. Aqui vela relembrar que tendência não te obriga a nada, ok?

Calça Reta – Tradicional, Clássica e elegante a calça reta voltou com tudo. Com corte reto que vai do joelho aos pés ela possui um caimento perfeito para todos os tipos de silhueta. Podendo ser encontrada em diferentes tecidos, cai muito bem em ambientes mais formais como o de trabalho. O segredo desse modelo de calça é a forma de fazer a barra que pode ser de várias maneiras. Um pouco mais curta na altura do osso da canela, mais comprida alongando a silhueta ou dobrada para dar um ar mais casual e despojado ao visual.

Pantalona – Sinônimo de elegância e bom gosto, as calças pantalonas dão um UP instantâneo em qualquer produção até nas mais “basiquinhas”. São uma ótima opção para o outono/inverno. Com cintura alta marcada e caimento solto nos quadris e pernas, além do volume que acaba proporcionando bastante conforto e elegância. É também uma peça superdemocrática, fica ótima em todas as silhuetas. Ela transita bem nos looks do dia e da noite, do casual ao mais formal e, ao contrário do que algumas mulheres acreditam, fica linda até nas mulheres mais baixinhas, é só saber usar. Minha sugestão é apostar em truques como um look monocromático (assim não haverá corte no seu corpo) e/ou cintura marcada bem alta com a blusa por dentro, eles alongam sua silhueta e dão a impressão de que suas pernas são mais longas do que realmente são. Sem contar que a peça é perfeita para ser usada com um bom salto alto. Já para quem tem quadril ou os ombros mais largos, é uma aliada pois o volume na parte de baixo acaba equilibrando essas proporções. Porém, se sua intenção é disfarçar o quadril, aposte na combinação pantalona + blazer.

Clochard – Outro modelo que voltou com tudo e é peça obrigatória em qualquer guarda-roupa prometendo dominar os looks da estação, é a calça Clochard. Sua versatilidade e conforto tornam esse modelo um dos mais queridinhos e usados para os dias atuais. Vai desde produções bem despojadas para as mais clássicas se combinadas com um bom blazer de alfaiataria e salto alto. O que marca a peça é a cintura bem marcada por meio de uma amarração ou cinto com o cós franzido, dando um certo volume, e por esse motivo é a vilã das mais cheinhas. Mas se você não abre mão, o truque é procurar tecidos mais leves e fluídos assim como também trazer menos volume para a parte de cima com camisas e blusas mais sequinhas.





Slouchy- Não tem como falar em outono/inverno 21 e não apontar a nova queridinha da temporada que na minha opinião, com certeza, é o modelo mais usado e fabricado no momento. Com um cós bem alto e uma pence logo abaixo do cós sendo mais larga nos quadris e coxas, além de ser levemente estreita na altura dos tornozelos tornando-a bastante diferenciada. O modelo mais comum desta calça é no jeans e na sarja, esse modelo de calça é responsável por looks bem despojados e modernos. Assim como a Pantalona e a Reta é uma calça superdemocrática e apesar das pregas abaixo do cós, o que faz muitas mulheres terem resistência em usar por achar que pode dar volume, é o contrário já que equilibra bem a silhueta, seja da magrinha ou da mais cheinha. “Se você é uma mulher dinâmica que gosta de novas experiências te convido a experimentar essa calça que na minha opinião é muito linda e estilosa”.

“Meninas, uma dica que eu sempre dou para minhas clientes sobre calça é: seja o modelo que escolher o importante é se sentir bonita, confortável e apostar nas cores. Calça colorida dá vida e versatilidade a um guarda-roupa. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima”.