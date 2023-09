Marca lança coleção de verão, em ação que busca evidenciar que o conforto pode fazer parte do dia a dia de todas as mulheres

Ícone do glamour e do estilo de vida que prioriza o bem-estar, a apresentadora Fernanda Lima é a estrela da nova campanha da Usaflex, marca reconhecida por alinhar conforto e estilo em seus calçados. A modelo é a protagonista da campanha de verão, que celebra a essência da mulher multifacetada que valoriza o seu conforto mesmo em um cotidiano dinâmico.

A campanha foi inspirada na jornada da empresária, que se consolidou como ícone do glamour e estilo, e agora converge essas características com o conforto e o bem-estar. Desempenhando papéis de mãe, empresária, apresentadora e símbolo do autocuidado, Fernanda representa na campanha a versatilidade e autenticidade da mulher moderna. A mensagem central é um chamado direto às mulheres contemporâneas, convidando-as a também priorizar o cuidado por meio do conforto oferecido pela Usaflex, uma escolha que reflete atitude e elegância.

“Queremos mostrar durante essa campanha que a verdadeira elegância e confiança emanam da autenticidade”, explica Claudio Teixeira, Diretor de Marketing da Usaflex, “enquanto a nova coleção de verão é apresentada como uma extensão natural da personalidade de cada mulher, sendo a Fernanda Lima a representação perfeita dessa escolha”, completa.

A abordagem inovadora e contemporânea da campanha também é refletida na estética do filme, dirigido por Rodrigo Moreira, que buscou destacar os produtos de maneira esteticamente atraente, com Fernanda atuando como a voz da narrativa.

“Nós buscamos trazer neste filme uma linguagem que transmitisse autenticidade ao discurso, sem parecer um comercial e que enaltecesse a força e singularidade dela. O resultado foi surpreendente. Acredito que alcançamos nosso objetivo e estou extremamente satisfeito”, ressalta Moreira.

Além do filme publicitário que segue essa nova abordagem, a estratégia de marketing da Usaflex engloba uma presença abrangente em diversos canais de mídia como merchandising, comerciais veiculados na TV aberta e fechada, além da presença nas ruas e em todos os meios digitais.