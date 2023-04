Fashionista aposta na tendência jeans com jeans

A composição do look fica estiloso por si só ou com peças básicas para todas as estações do ano

A Influencer e fashionista Juliana Cunha mostrou, na última semana, uma das maiores apostas da moda atual: all jeans. Mesmo polêmica, a combinação de jeans está em alta quando o assunto é moda. Ju Cunha apostou na tendência que ficou imortalizada por Britney Spears e Justin Timberlake, que cruzaram um red carpet combinando os looks jeans quando namoravam. Sendo assim, a influenciadora compôs um look inteiro com ele (all denim) usando uma jaqueta e uma calça, deixando a composição elegante e versátil. Divulgação A composição do look fica estiloso por si só ou com peças básicas para todas as estações do ano. Dá para combinar com botas, tênis ou saltos: em qualquer ocasião será um sucesso!