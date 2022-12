Exposição “Re-Fashion: SobreVivência TransFormadora” alerta para os perigos do fast fashion

A mostra, que acontece na galeria A Pilastra, no Guará,

busca conscientizar o público por meio da arte

Responsável por grande parte da emissão de dióxido de carbono (CO2) no meio ambiente, a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo e vem sendo alvo de muitas discussões. Com isso, surgiu o termo fast fashion, que significa “moda rápida” em inglês. Ele se refere à constante renovação das peças de roupa e das tendências, o que inevitavelmente gera muita poluição e desperdício de materiais.

Juntamente a isso veio o termo slow fashion – “moda lenta”. Ele busca a moda mais consciente, sustentável e com um ciclo de vida maior. Existem diversas iniciativas que têm por objetivo alertar as pessoas sobre os problemas ligados à indústria da moda e a urgência de medidas para combatê-los. A exposição “Re-Fashion: SobreVivência TransFormadora” tem justamente esta intenção: alertar a população sobre os perigos do consumo exagerado.

A mostra, patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), reúne trinta peças da designer de joias Lurdinha Danezy; e da estilista Sandra Lima, que trabalham com a proposta de arte sustentável. Além disso, o artista plástico Lucio Piantino fará interferências com sua pintura tanto nas roupas quanto nos acessórios. “Propomos um olhar de observatório para juntos, cada qual contribuir com a mudança. O Re-Fashion é o repensar de nossas práticas, o que nos aproxima do social e ambientalmente consciente”, afirma Sandra.

O lançamento da exposição – que contará também com uma performance – será realizado no dia 10 de dezembro, às 17h, na galeria A Pilastra, instalada no Guará. Os visitantes poderão conferir as peças até o dia 3 de fevereiro, de quarta a sábado, das 15h às 20h. A exposição também conta com acessibilidade por meio de visitas para grupos de pessoas com deficiência auditiva ou visual, com a mediação de um intérprete de LIBRAS e audiodescritora, que deverão ser agendadas previamente.

O curador Fernando Lackman acredita no grande potencial de unir as vozes dos três artistas. “Buscamos formas de fazer essas áreas, juntas, transformarem-se em um único olhar e apresentar para o público esse olhar de maneira expositiva e muito óbvia. Tem um quê de obviedade, tem um quê de mistério e tem um quê de pensamento crítico que a gente precisa fazer com que o público desenvolva”, conta.

SERVIÇO:

Exposição: “Re-Fashion: SobreVivência TransFormadora”

Artistas: Sandra Lima, Lurdinha Danezy e Lucio Piantino

Performance: A. Scherdien

Curadoria: Fernando Lackman

Estreia: 10 de dezembro de 2022 às 17h

Encerramento: 3 de fevereiro de 2023

Horário de visitação: De quarta a sábado, das 15h às 20h

Entrada: Gratuita

Local: A Pilastra – QE 40 SMBS, Guará II 01 lote 01B, Loja, Brasília – DF, 71070-042

Contato para agendar visita com acessibilidade: (61) 9 9931-7100

