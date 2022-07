De olho na bolsa de valores: brechó de luxo movimenta sonhos e a economia

Falamos do brechó Jords, comandado pela empresária Jordana Di Paula de 33 anos. O império, que começou de forma despretensiosa, é hoje uma referência do mercado de luxo nacional

Investir na bolsa, literalmente. Falamos do brechó Jords, comandado pela empresária Jordana Di Paula de 33 anos. O império, que começou de forma despretensiosa, é hoje uma referência do mercado de luxo nacional. Empreendedora nata, Jordana deu o start quando uma conhecida pediu ajuda para vender todas as suas Hermés, grife mundialmente reconhecida que arranca suspiros e tempo dos interessados, afinal, não é fácil conseguir uma. A oportunidade de compra também foi a oportunidade aproveitada por Jordana para entrar em um mercado que ela dominava como espectadora, admiradora e usuária.

Ciente do seu diferencial, ela deu início, em 2015, ao seu negócio pioneiro e que evidencia luxo, bom gosto, qualidade e, claro, confiança. Nomes como Nati Vozza, Layla Monteiro Naoum e Francesca, por exemplo, estão na lista de clientes que apostam em seu trabalho que vai muito além da moda e enxerga uma perspectiva muitas vezes ignorada: comprar bolsas de luxo é, de fato, investir na bolsa. Prova disso é o seu canal de anúncios, o Instagram, com mais de 65 mil seguidores, e o de vendas, o Whatsapp, sempre sendo acionado pela sua incansável e antenada clientela.

“Vejo os produtos que vendo como um investimento, eles de fato valorizam muito e, a depender da conservação, podemos vender uma bolsa após anos de uso pelo mesmo valor que foi pago”, pondera a empresária que pessoalmente faz a seleção dos produtos que fazem parte do seu brechó e só revende peças vistoriadas, com certificados e garantias, e não à toa segue como referência de mercado e, a cada anúncio, apenas minutos para que a compra seja efetivada através de uma consultoria personalizada e individual.

A confiança pode ser mensurada pela disponibilidade de um cliente pagar acima de R$150 mil à vista, via transferência. O que é feito muito rápido, afinal, ninguém quer perder a oportunidade única de garantir a sua bolsa dos sonhos. “Acredito que como as pessoas sabem com quem estão comprando, sabem como é o meu trabalho e me acompanham há tantos anos, é natural que sonhem com o que ofereço e não pensem duas vezes quando esse sonho está disponível”, confidencia.

O sucesso pode ser mensurado por uma recente negociação de uma das mais raras, valiosas e exclusivas bolsas, uma Birkin em couro Himalaia, avaliada em aproximadamente 1 milhão. “Essa bolsa é xodó, por exemplo, da empresária Kylie Jenner, que já declarou que se tivesse um incêndio em sua casa, salvaria sua bolsa”, explica. Não é de se admirar que o negócio inclusive já cresceu e hoje conta com uma página comandada pela sua irmã e que coloca no mercado bolsas mais simples, mas que passam pelo mesmo crivo em sua seleção. “Temos hoje também o Nova Rica Brechó, para atender a demanda de bolsas de grife, mas mais simples e que não se encaixavam na proposta do Jords”, explica.

Com novos passos sendo dados, é inevitável pensar no futuro, que, promete Jordana, vai ser voltado para ajudar empresas a se posicionarem nesse concorrido e seleto mercado de luxo através de uma consultoria também, claro, personalizada. Nos planos, temos ainda, quem sabe, uma empresa de peças masculinas e, claro, a continuidade desse que é um dos maiores cases de sucesso do empreendedorismo nacional.

Instagram: @brecho_jords