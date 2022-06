Consultora de imagem auxilia mulheres de 40 a 60 anos a encontrarem seu estilo

Em meio aos padrões sobre o que é belo ou adequado, algumas mulheres com mais de 40 podem se sentir perdidas em meio a tantas dicas de moda

Todos estão envelhecendo. Esta frase pode parecer pesada ou, para muitos, ignorada. Mas, dura ou não, ela é uma verdade. É um fato que hoje, os 40 anos são considerados os novos 30 para o público feminino. Porém, na hora de escolher uma roupa, vale a mesma regra? As roupas das mulheres de 30 anos são funcionas para as de 40? Ou ainda para as de 50 e 60 anos?

Em meio aos padrões sobre o que é belo ou adequado, algumas mulheres com mais de 40 podem se sentir perdidas em meio a tantas dicas de moda, devido ao volume de informações que parecem direcionadas para as que são mais jovens. Assim, as mulheres com 40, 50, 60 podem ficar em dúvida sobre o que vestir.

Foto|Divulgação

A consultora de imagem Karol Sthar explica que “As dúvidas das mulheres acima dos 40, 50, 60 são uma constante nas minhas redes sociais. Basta postar um look ou uma dica, em seguida recebo comentários perguntando sobre o que usar. A verdade é que, é preciso existir uma compreensão sobre quem se é hoje e qual a imagem quer transmitir. Sem parecer antiquada, ou com o visual forçado, tentando parecer mais nova. Percebendo essa necessidade de tantas mulheres, decidi construir uma estratégia de imagem voltada para o público de 40, 50, 60 anos, com ferramentas que atendam toda esta demanda e também que possa ajudar a cada uma delas a se vestirem de forma confiante, sem medo de errar. O curso é uma ferramenta de auxílio para essa jornada, 100% on-line”, conclui.

O curso Estilo Sem Regras Para Maiores de 40,50, 60 anos está disponível no site:

https://www.estilosemregras.com/estilo-40-50-60-anos

Sobre Karol Stahr

Karol Stahr é personal stylist e consultora de imagem desde 2009, graduada em gestão e criação de negócios de moda especializada em consultoria de imagem, coloração pessoal, psicologia da autoimagem. Já coordenou o figurino e imagem de uma emissora de tv e atendeu dois presidentes do Brasil. Palestrou para mais de 3 mil mulheres em órgãos públicos e privados.

Em seu canal no Youtube, Estilo Sem Regras, com mais de 163 mil inscritos dá dicas valiosas de moda e estilo também em seu Instagram @karolstahr com mais de 103 mil seguidores.

Atualmente ainda se dedica a escrever seu primeiro livro sobre autoimagem, moda e auto aceitação feminina.

