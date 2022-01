Conheça a Faya, marca brasiliense de moda e lifestyle urbano

Formada por ex-membros da banda Dona Cislene, marca já foi selecionada como figurino para uma minissérie da Globo

Desde o início do ano passado, a economia do país vem sofrendo impactos significativos em consequência da pandemia do novo coronavírus. O setor cultural teve as atividades paralisadas no início do isolamento social, trazendo consequências às cenas artísticas locais e independentes. Em junho de 2020, uma das principais bandas de rock da capital, Dona Cislene, chegou ao fim após quase 10 anos de shows em diversos estados do país, turnê no Canadá e apresentações em grandes festivais, como Rock in Rio e Circuito Banco do Brasil.

Um mês após o fim da banda, os ex-integrantes Paulos (Paulo Sampaio) e Guilherme de Bem se reuniram com o objetivo de desenvolver um novo projeto que representasse o novo ciclo de suas vidas, dando origem a marca de streetwear Faya. “Faya é uma gíria em inglês que significa “fire” (fogo), e nada melhor que esse elemento para simbolizar a reconstrução. O fogo encerra ciclos ao mesmo tempo que ilumina novos caminhos e expande horizontes”, afirma Paulos.

Além da ideia do fogo presente em toda construção da marca, a Faya visa trabalhar em cada lançamento conceitos que transmitam mensagens de transformação e reflexão pessoal e coletiva, como nas coleções “Acenda Sua Luz” e “Nada É, Tudo Está“. “Buscamos ser mais que apenas uma marca de roupa e sim um lifestyle, e acredito que isso é um dos principais fatores que traz identificação e conexão com nosso público”, conta Guilherme de Bem.

Em um ano, a marca conseguiu destaques dentro do mercado, estando como figurino dentro da minissérie “Verdades Secretas 2”, do Grupo Globo, e como patrocinadora oficial da “Batalha da Aldeia”, um dos principais eventos de hip hop do país.

Saiba mais sobre a marca:

https://fayastyle.com.br/