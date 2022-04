Born Concept lança coleção New Cycles com show no Complexo Fora do Eixo

As roupas já podem ser adquiridas no site com valores promocionais

Minimalismo e ousadia são os adjetivos que acompanham as roupas da mais nova coleção New Cycles, da marca brasiliense Born Concept. Do cropped ao moletom, as peças já estão sendo vendidas no site com preço especial e serão lançadas oficialmente no dia 20 de abril, em um super evento no Complexo Fora do Eixo, com a presença de DJs e diversas outras atrações.

A paleta de cores da New Cycle varia entre preto, branco e cinza, fazendo jus à essência clean que a marca possui, sem contar que todas as modelagens são próprias e desenvolvidas por fornecedores locais. Além disso, em todas as peças a Born procura trabalhar com tecidos que possuem o selo BCI, uma espécie de certificação de cadeia têxtil sustentável, e as roupas de estampa marmorizadas são lavadas e tonalizadas com água reaproveitada das chuvas.

Um dos fundadores da marca, Dan Rocha, explica que a New Cycles foi baseada no comportamento de compra dos clientes nos últimos dois anos. “Todas as peças foram desenhadas e pensadas para reforçar o novo momento que a humanidade pós pandêmica está vivendo, além de propor aos clientes a vivência de novos ciclos intensos, cheios de energia e vida”, conta.

Conhecida por seus lançamentos ousados, a Born Concept não vai deixar a desejar na estreia da New Cycles A loja está preparando um desfile nada tradicional: a coleção será apresentada por um grupo de dança urbana, que fará uma performance no dia do lançamento, no Complexo Fora do Eixo.

Divulgação

O evento vai contar ainda com flash night tattoo, artistas locais grafitando durante todo o show e várias outras atrações. As peças da New Cycles também poderão ser adquiridas no dia por meio de QR Code que estará disponível para quem quiser aproveitar os descontos. Os ingressos para o lançamento podem ser adquiridos pelo site do Furando a Fila.

Sobre a Born Concept

A Born Concept foi criada em 2016. Aludindo ao verbo “nascer”, o nome também carrega como elementos o ponto final, que reflete a necessidade de encerramento de um ciclo para que outro se inicie; e o número 8, que simboliza a luta, a justiça, a honestidade e o senso ético e moral.

Com design autoral, que mescla tendências modernas do streetstyle a elementos elegantes e minimalistas, a Born Concept se consolidou no mercado da moda em Brasília, passou a comercializar seus produtos em todo o país e ganhou atenção especialmente no eixo Rio-São Paulo.

Em 2021, a Born reforçou seu time para acelerar o crescimento da marca. Atualmente, cinco pessoas fazem parte da equipe: Dan Rocha, Bruno Eustáquio, Allana Costa, Daniel Felício e Fernando Di Chaves.

Lançamento New Cycles – Born Concept

Quando: 20 de abril

Onde: Complexo Fora do Eixo

Horário: a partir das 20h

Ingressos: https://furandoafila.com.br/

Born Concept

CLSW 304, Bl. C – 2º piso – Sala 13 – Sudoeste, Brasília – DF

Site: https://useborn.com.br/

Instagram: @bornconcept

